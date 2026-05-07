Dream Astrology: जलती हुई चिता का सपना शुभ या अशुभ, क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत? जानें

Chita Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में दिखने वाले दृश्य जीवन से जुड़े कोई न कोई संकेत जरूर देता है. कुछ सपने खुशी तो सपने दुख के आगमन के संकेत देते हैं. इसी तरह अचानक से सपने में अलग-अलग तरह से जलती चिता देखना क्या संकेत देता है, चिता से जुड़े कौन से सपने शुभ और कौन से सपने अशुभ हो सकते हैं इस बारे में हम इस कड़ी में बिंदूवार तरीके से जानेंग.

सपने में जलती चिता देखने के शुभ संकेत

जीवित व्यक्ति की चिता जलते देखना

मात-पिता, दादा-दादी जीवित हैं और सपने में उनकी चीता जलती दिखे तो शुभ संकेत मिलते हैं. व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त होगी.

रोगी की चिता जलते हुए देखना

घर के रोगी सदस्य की चिता जलते देखना शुभ संकेत है. ऐसा सपना संकेत देता है कि बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्ह ही ठीक हो सकता है.

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चिता की लकड़ी लगाना

खुद को चिता की लकड़ी लगाते कोई व्यक्ति देखता है तो यह अति शुभ संकेत है. व्यक्ति को उसके काम के लिए खूब प्रशंसा सुनने को मिलेगी.

जलती चिता पर खुद को लेटे देखना

सपने में खुद को जलती चिता पर लेटे देखना एक शुभ सपना है. यह सपना जल्द ही व्यक्ति के घर में खुशियां आने का संकेत देता है.

सपने में जलती चिता से संबंधित अशुभ संकेत

सपने में चिता को बुझाते देखना

सपने में चिता को बुझाते देखना संकेत देता है कि व्यक्ति को व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है. बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

सपने में चिता के लिए लकड़ी दिखना

सपने में चिता के लिए लकड़ी शमशान घाट में पड़ी हुई दिखना संकेत देता है कि व्यक्ति को बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है.

सपने में बुझी चिता देखना

सपने में बुझी चिता देखना संकेत देता है कि व्यक्ति को किसी अनचाहे और कड़वे सत्य का जल्द ही सामना करना पड़ सकता है.

खुद की चिता को जलते देखना

सपने में खुद की चिता जलते देखना एक अशुभ सपना माना जाता है. आने वाले दिनों में व्यक्ति का कोई काम अधूरा रह सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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