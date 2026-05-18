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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: सपने में बच्चे का जन्म होते देखना क्या दे रहा है भविष्य से जुड़े संकेत, बढ़ेगा सम्मान या होगी धन हानि? जानें

Dream Astrology: सपने में बच्चे का जन्म होते देखना क्या दे रहा है भविष्य से जुड़े संकेत, बढ़ेगा सम्मान या होगी धन हानि? जानें

Dream About Pregnancy: आपके गर्भवती होने या बच्चा होने के सपने अजीब हो सकते हैं. हालांकि इस प्रकार के सपनों से घबराने की जरूरत नहीं है. यहां जानिए इन सपनों का क्या मतलब है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 01:20 PM IST
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Sapne Mein Bacche Ko Janm Dete Hue Dekhna: रात के समय नींद में सपना देखना एक प्राकृतिक क्रिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सपने जीवन से जुड़े गहरे संकेत देते हैं. कुछ सपने शुभ संकेत देते हैं तो कुछ सपनों का बहुत गहरा और अशुभ मतलब भी होता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने व्यक्ति को भविष्य के लिए सतर्क होने का संकेत भी देता है और आने वाली खुशियों के लिए तैयार रहने का मौका भी देता है. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि को महिला अगर सपने में खुद को बच्चा पैदा करते देखे या कोई व्यक्ति सपने में बच्चे को जन्म लेते देखे को इसका क्या मतलब हो सकता है. आइए इस बारे में जानें.

सपने में लड़की का जन्म होते हुए देखना
सपने में किसी बच्ची का जन्म होते हुए कोई व्यक्ति देखता है तो इस शुभ सपना माना जाएगा. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति के परिवार की महिला को समाज में मान-सम्मान प्राप्त होने वाला है. व्यक्ति के जीवन में निकट भविष्य में बड़े सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं.

सपने में लड़के का जन्म देखना 
स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने में अगर किसी व्यक्ति महिला दिखे जो लड़के को जन्म दे रही हो तो ऐसे सपने का संकेत भी शुभ होता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि भविष्य में व्यक्ति को कोई निजी या बिजनेस को लेकर बड़ी खुशी मिलने वाली है. किसी चीज पाने की पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. 

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खुद बच्चे को जन्म देते हुए देखना 
अगर किसी महिला को सपने में दिखे कि वो बच्चे को जन्म दे रही है तो यह एक शुभ सपना है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि महिला का भाग्य चमकने वाला है और जीवन जीने की नई शुरुआत होने वाली है. बड़ी खुशी हालिस होने वाली है.

सपने में बच्चे का जन्म देखने के अशुभ संकेत
सपने में कष्टदायक प्रसव देखना
सपने में कष्टदायक प्रसव देखना एक अति अशुभ सपना है. यह सपना संकेत देता है कि व्यक्ति को जल्द ही कोई बड़ी चुनौती या बड़े शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है.

सपने में मृत बच्चे का जन्म देखना
सपने में मृत बच्चे का जन्म देखना एक अशुभ सपना है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का कोई बड़ा काम अधूरा रहने वाला है. असफलता या सर पर बड़ी चिंता आ सकती है.

अस्वस्थ या कमजोर बच्चे का जन्म सपने में देखना
अस्वस्थ या कमजोर बच्चे का जन्म सपने में देखना जीवन में मानसिक तनाव, धनहानि या पारिवारिक टकराव के बढ़ने का संकेत देता है. ऐसे सपने व्यक्ति के भीतर के डर को बढ़ा सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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