/Dream Astrology: सपने में बार-बार गाय देखना क्या देता है संकेत, घर में आएंगी खुशियां या बढ़ेंगे संकट!

Cow Dream Swapna Shastra: सोते समय अनेक सपने आते हैं, कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ संकेत देते हैं. नींद में सपनों का आना एक बहुत ही सामान्य सी घटना है. स्वप्न शास्त्र की मानें तो नींद में दिखने वाले सपनों का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है जो जीवन से जुड़े कोई न कोई संदेश जरूर देते हैं. ऐसे में किसी भी सपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उसके मतलब को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि अशुभ संकेत मिलने पर भविष्य को लेकर सतर्क हुआ जा सके. इसी तरह गाय के सपने अगर बार-बार आ रहे हैं तो इसका भी कोई न कोई मतलब जरूर होता है.