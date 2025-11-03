Advertisement
सपने में कौनसे जीव देखना सबसे शुभ? पद, पैसा, प्‍यार, प्रतिष्‍ठा सब मिल जाता है फटाफट

Dream meaning : स्‍वप्‍न शास्‍त्र के अनुसार सपने में कुछ खास जीवों का दिखना बेहद शुभ होता है. यदि सपने में ये जीव दिख जाएं तो कुछ ही दिन में धन, ऊंचा पद और शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:02 PM IST
सपने में कौनसे जीव देखना सबसे शुभ? पद, पैसा, प्‍यार, प्रतिष्‍ठा सब मिल जाता है फटाफट

Swapna Shastra : सपनों को बहुत अहम माना गया है, यह हमारे अवचेतन मन का आइना होता है. साथ ही यह भविष्‍य के अहम संकेत भी देता है. ज्‍योतिष में स्‍वप्‍न शास्‍त्र नाम से एक पूरी शाखा है, जिसमें विभिन्‍न सपनों के मतलब बताए गए हैं. सपनों के शुभ फल भी मिलते हैं और अशुभ फल भी मिलते हैं. आज हम ऐसे सपनों के बारे में जानते हैं, जिन्‍हें स्‍वप्‍न शास्‍त्र में बेहद शुभ माना गया है. ये सपने कुछ खास जीवों से जुड़े हैं. 

जीवों से जुड़े शुभ सपने 

सपने में गाय देखना- स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में गाय का देखने का मतलब निकट भविष्‍य में धन और सम्‍मान मिलना है. हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और इसमें 33 कोटि देवी-देवताओं का वास माना गया है. सपने में गाय दिखे तो इसका मतलब है कि आप पर देवी-देवता मेहरबान हैं. 

सपने में उल्‍लू देखना - सपने में उल्‍लू देखना बहुत शुभ होता है. उल्‍लू धन की देवी मां लक्ष्‍मी का वाहन है. उल्‍लू नजर आ जाए तो यह साफ संकेत है कि मां लक्ष्‍मी आप पर प्रसन्‍न हैं और खूब धन देने वाली हैं. 

सपने में हाथी देखना - हाथी को वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है. सपने में हाथी देखना धन-समृद्धि के साथ मान-सम्‍मान मिलने के योग बनाता है. ऐसा जातक खूब मान-प्रतिष्‍ठा पाता है और सुखी जीवन जीता है. 

सपने में सांप देखना - सपने में सांप देखना आमतौर पर अच्‍छा होता है. यदि काला नाग दिख जाए तो यह धन वृद्धि का संकेत है. यह बताता है कि आपको जल्‍द बड़ी तरक्‍की या सफलता मिल सकती है. साथ ही सम्‍मान मिलता है. 

सपने में मोर देखना - मोर बेहद खूबसूरत पक्षी है और जीवन में खुशहाली का प्रतीक है. सपने में मोर देखना जीवन में प्रेम और खुशहाली बढ़ने का संकेत है. साथ ही कोई शुभ सूचना मिल सकती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

