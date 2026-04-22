Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है किसी मौत, क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत? जानें

Seeing death In Dream Astrology: अगर किसी व्यक्ति को नींद में बार-बार मौत का सपना आता है तो समझ लें कि ऐसे सपने जीवन से जुड़े गहरे संकेत दे रहे हैं. जीवन के बड़े बदलाव से लेकर किसी पुराने अध्याय के खत्म होने का भी संकेत मिल सकता है. ऐसे में जब सपने में अपने या पराये की मृत्यु दिखाई दे तो इसका अर्थ समझना जरूरी है ताकि निकट भविष्य की घटना को लेकर सतर्क हुआ जा सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि सपने में मृत्यु दिखने का क्या मतलब है.

सपने में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु देखना

अगर सपने में किसी व्यक्ति को बार-बार अपने ही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु दिखाई दे रही है तो समझ ले कि यह एक अति शुभ सपना है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जिसकी मृत्यु दिखी उस सदस्य की आयु बढ़ने वाली है. अगर वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक होने के भी ऐसे सपने संकेत देते हैं. वहीं, सपना देखने वाले व्यक्ति को करियर और कारोबार से जुड़े लाभ हो सकते हैं.

सपने में खुद की मृत्यु के सपने

अगर किसी व्यक्ति को बार-बार ऐसा सपना दिखता है कि उसकी मौत हो गई है तो इस सपने का दिखना अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र बढ़ने वाली है और बड़ी से बड़ी परेशानी का उसके जीवन से अंत होने वाला है. ऐसे सपने निकट भविष्य में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत देते हैं.

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सपने में शव के सामने खुद को बैठे देखना

अगर सपने में खुद को शव के सामने बैठकर रोते हुए देखते हैं तो इसे एक अति शुभ सपना माना जाता है. जिसका अर्थ है कि आपकी कोई योजना पूरी होने वाली है. ऐसे सपने अचानक धन पाने के संकेत भी देते हैं. ऐसे सपने का मतलब है कि जल्द ही बड़ी सफलता हाथ लग सकती है.

सपने में शव यात्रा देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में शव यात्रा देखना शुभ और सकारात्मक सपना होता है जिसे देखने पर संकेत मिलता है कि जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत जल्द ही होने वाली है और पुरानी परेशानियों का अंत करीब है. ऐसे सपने का दिखना करियर में बड़ी सफलता के भी संकेत देते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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