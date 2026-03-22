सपने में शेर, जवारे, मां दुर्गा...नवरात्र में ऐसे सपने आने का होता है बेहद खास मतलब

नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा की भक्ति करने का उत्‍तम समय होता है. पूजा और मंत्र जाप करने से मातारानी प्रसन्‍न होती हैं. इस दौरान सुबह-शाम दोनों समय पूजा-आरती की जाती है. यदि मां दुर्गा की आराधना के इस पर्व के दौरान आपको कुछ संकेत मिलें तो यह बताता है कि मातारानी आप पर प्रसन्‍न हैं. इसमें सपने में मिले संकेत विशेष तौर पर शामिल हैं.

नवरात्र के दौरान सपने में यदि कुछ खास सपने आए तो यह संकेत है कि भविष्‍य में आपके साथ शुभ घटनाएं होने वाली हैं. जानिए नवरात्र से जुड़े सपने और उनके मतलब

बेहद शुभ है नवरात्र में ऐसे सपने आना

सपने में कन्‍या देखना - यदि नवरात्र के 9 दिनों में सपने में कन्‍या (छोटी बच्‍ची) दिखे, खासतौर पर कन्‍या हंसती हुई या नाचती हुई दिखे तो यह अत्‍यंत शुभ संकेत है. इसका मतलब है कि मां दुर्गा आप पर प्रसन्‍न हैं. जल्‍द ही आपकी जिंदगी में सकारात्‍मक बदलाव आएगा. कोई अच्‍छी खबर मिलेगी. पैसा-शोहरत मिलेगी.

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सपने में शेर देखना - यदि नवरात्र के दौरान सपने में शेर देखें तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़े शत्रु पर जीत हासिल करने वाले हैं. या कोई समस्‍या सुलझने वाली है. आप चुनौतियां का सामना करेंगे और जीतेंगे. इसके अलावा यह आपका प्रभाव बढ़ने, पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ने का भी पूर्व संकेत है.

सपने में जलते हुए दीपक देखना - सपने में दीया दिखना बहुत अच्‍छा माना जाता है. यदि नवरात्र में ऐसा सपना आए तो यह धन लाभ होने का संकेत है. जल्‍द ही आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा.

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सपने में मां दुर्गा के दर्शन होना - वैसे तो सपने में कभी भी मां दुर्गा के दर्शन होना शुभ होता है लेकिन नवरात्र में सपने में दुर्गा माता का आना विशेष शुभ है. यह बताता है कि मां दुर्गा की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं. आपको पैसा, पद, सम्‍मान सब कुछ मिलेगा. आपकी ख्‍याति दूर-दूर तक फैलेगी.

सपने में जवारे देखना - नवरात्र में घटस्‍थापना करके जवारे बोए जाते हैं, जो कि जीवन में नई शुरुआत, तरक्‍की और धन-समृद्धि का प्रतीक हेाते हैं. सपने में जवारे देखना बताता है कि आपके जीवन में कुछ नया और शुभ होने वाला है.

सपने में नवरात्र पूजा करते हुए देखना - सपने में खुद को नवरात्र की पूजा करते हुए देखना बताता है कि आपको करियर में तरक्‍की मिलने वाली है. रुके हुए काम पूरे होंगे. यदि आप किसी चीज के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो वह अब मिल जाएगी.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)