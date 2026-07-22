/Dreams Astrology: सपने में खुद की शादी देखना क्या देता है संकेत, बाधाओं का होगा अंत या बढ़ेंगी दिक्कतें!

Marriage Dreams Meaning: कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ सपने अशुभ होते हैं. ये सपने व्यक्ति के निकट भविष्य के बारे में गहरे संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपनों के कोई न कोई मतलब जरूर होता है. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सपने में खुद की शादी दिखे तो इसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने को निकट भविष्य के संकेत से जोड़ कर देखा जाता है. ऐसे में लगभग हर सपने व्यक्ति को कोई न कोई संकेत देते हैं जिसके मतलब को जाकर व्यक्ति किसी अनहोनी को लेकर सतर्क हो सकता है. सपने में खुद का विवाह होते देखना शुभ होता है या अशुभ आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद की शादी होते देखना एक अशुभ सपना माना जाता है. यह सपना जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों का संकेत देता है. जैसे ही ऐसे सपने दिखने लगे सतर्क हो जाना चाहिए.
वहीं कोई लड़की अगर सपने में देखे कि उसका प्रेमी किसी और लड़की से शादी कर रहा है तो इसे एक शुभ सपना माना जाता है. संकेत मिलता है कि जिस लड़की को सपना आया है जल्दी ही उसकी शादी उसके प्रेमी से हो सकती है.
सपने में अगर कोई लड़की खुद को शादी के जोड़े में देखती है तो यह एक शुभ सपना है. यह सपना संकेत देता है कि जल्दी ही लड़की की कोई न कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है.
सपने अगर किसी व्यक्ति को दिखे कि कोई दुल्हन रो रही है या उसकी विदाई हो रही है तो ऐसे सपने अशुभ माने जाते हैं. यह सपना बड़ी धन हानि का संकेत देते है. काम में विघ्न भी पड़ सकता है.
सपने में अगर किसी व्यक्ति को शादी से जुड़ी सामग्री दिखे जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र या अंगूठी तो ऐसे सपने को बहुत अशुभ माना जाता है. काम में बाधा पड़ सकती है और पीठ पीछे किसी के साजिश रचने के भी संकेत मिलते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)