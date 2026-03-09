Advertisement
trendingNow13134414
Hindi Newsऐस्ट्रोएक सपने ने यूपी की आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में मचाई हड़कंप, आपको आए तो ना करें नजरअंदाज

एक सपने ने यूपी की आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में मचाई हड़कंप, आपको आए तो ना करें नजरअंदाज

Plane crash dream meaning : हाल ही में प्‍लेन क्रैश का सपना आने को लेकर एक अजीब घटना हुई, जिसने प्रयागराज में पुलिस समेत आधा दर्जन से ज्‍यादा सरकारी एजेंसियों में खलबली मचा दी. यह सब कुछ एक सपने के चक्‍कर में हुआ. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सपने में प्‍लेन क्रैश होते देखने का मतलब (AI Generated Image)
सपने में प्‍लेन क्रैश होते देखने का मतलब (AI Generated Image)

Plane crash dream meaning in Hindi : सपने में आदमी क्‍या कुछ नहीं देखता, कभी-कभार ये सपने सच भी हो जाते हैं. लेकिन आपको सुनकर आश्‍चर्य होगा कि ऐसे एक सपने के चलते यूपी में आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में खलबली मच गई. जी हां, यहां डायल-112 पर एक कॉल आया, जिसमें प्‍लेन क्रैश की बात कही गई. यह सुनते ही अफरा-तफरी मच गई. पुलिस, प्रशासन, सिविल एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. बम निरोधक दस्ता, एसएसएफ और पुलिस ने कई घंटे तक सर्च आपरेशन चलाया. 

बाद में पता चला यह पूरा मामला एक सपने से जुड़ा हुआ था. एक युवक ने डायल - 112 पर प्‍लेन क्रैश का फोन किया था, उसका मानना था कि उसके हर सपने की तरह यह सपना भी सच हो सकता है. इस मौके पर जानते हैं कि स्‍वप्‍न शास्‍त्र में ऐसे सपने का क्‍या मतलब बताया गया है. 

सपने में प्‍लेन क्रैश देखने का मतलब 

कुशीनगर निवासी उमेश नाम के युवक ने यह कॉल किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है. इस युवक ने पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-122 पर एक कॉल आई. कॉलर ने कहा कि 'एक बजे के बाद प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट क्रैश हो जाएंगी. उसने ऐसा सपना देखा है और वो जो सपना देखता है, वह सच होता है.' जाहिर है इस तरह बिना किसी आधार के इमरजेंसी में फोन करना गलत था. स्‍वप्‍न शास्‍त्र में बताया गया है कि यदि ऐसे सपने बार-बार आएं तो यह आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का संकेत हो सकता है. जानिए सपने में प्‍लेन क्रैश देखने के क्‍या-क्‍या मतलब हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

- सपने में प्‍लेन क्रैश या ऐसी कोई दुर्घटना बार-बार देखना बताता है कि आप किसी बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर डरे हुए हैं. 

- ऐसे सपने नकारात्‍मक सोच का भी इशारा देते हैं. ऐसी स्थिति में आप खुद पर काम करें, सकारात्‍मक रहने की कोशिश करें. 

यह भी पढ़ें: अगले 39 दिन भारी! शनि होने जा रहे हैं 'अस्त', इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़

- ऐसे सपने यह भी बताते हैं कि आप इतने डरे हुए हैं कि आप खुद पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं. ऐसे में खुद को इससे उबारने के लिए जरूरी मदद लें. 

- यदि सपने में प्‍लेन क्रैश होते देखें और आप उससे सुरक्षित बच निकलें तो यह इशारा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है. आप तमाम मुश्किलों से निकलने वाले हैं.

- साथ ही ऐसा सपना पुराने दुखद रिश्‍तों के अंत का सूचक भी हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: शीतला अष्‍टमी पर माता को लगाएं मीठे चावल समेत इन चीजों का भोग, सप्‍तमी को ही कर लें ये तैयारियां

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट