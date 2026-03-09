एक सपने ने यूपी की आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में मचाई हड़कंप, आपको आए तो ना करें नजरअंदाज

Plane crash dream meaning in Hindi : सपने में आदमी क्‍या कुछ नहीं देखता, कभी-कभार ये सपने सच भी हो जाते हैं. लेकिन आपको सुनकर आश्‍चर्य होगा कि ऐसे एक सपने के चलते यूपी में आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों में खलबली मच गई. जी हां, यहां डायल-112 पर एक कॉल आया, जिसमें प्‍लेन क्रैश की बात कही गई. यह सुनते ही अफरा-तफरी मच गई. पुलिस, प्रशासन, सिविल एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. बम निरोधक दस्ता, एसएसएफ और पुलिस ने कई घंटे तक सर्च आपरेशन चलाया.

बाद में पता चला यह पूरा मामला एक सपने से जुड़ा हुआ था. एक युवक ने डायल - 112 पर प्‍लेन क्रैश का फोन किया था, उसका मानना था कि उसके हर सपने की तरह यह सपना भी सच हो सकता है. इस मौके पर जानते हैं कि स्‍वप्‍न शास्‍त्र में ऐसे सपने का क्‍या मतलब बताया गया है.

सपने में प्‍लेन क्रैश देखने का मतलब

कुशीनगर निवासी उमेश नाम के युवक ने यह कॉल किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है. इस युवक ने पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-122 पर एक कॉल आई. कॉलर ने कहा कि 'एक बजे के बाद प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट क्रैश हो जाएंगी. उसने ऐसा सपना देखा है और वो जो सपना देखता है, वह सच होता है.' जाहिर है इस तरह बिना किसी आधार के इमरजेंसी में फोन करना गलत था. स्‍वप्‍न शास्‍त्र में बताया गया है कि यदि ऐसे सपने बार-बार आएं तो यह आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का संकेत हो सकता है. जानिए सपने में प्‍लेन क्रैश देखने के क्‍या-क्‍या मतलब हो सकते हैं.

- सपने में प्‍लेन क्रैश या ऐसी कोई दुर्घटना बार-बार देखना बताता है कि आप किसी बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर डरे हुए हैं.

- ऐसे सपने नकारात्‍मक सोच का भी इशारा देते हैं. ऐसी स्थिति में आप खुद पर काम करें, सकारात्‍मक रहने की कोशिश करें.

- ऐसे सपने यह भी बताते हैं कि आप इतने डरे हुए हैं कि आप खुद पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं. ऐसे में खुद को इससे उबारने के लिए जरूरी मदद लें.

- यदि सपने में प्‍लेन क्रैश होते देखें और आप उससे सुरक्षित बच निकलें तो यह इशारा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है. आप तमाम मुश्किलों से निकलने वाले हैं.

- साथ ही ऐसा सपना पुराने दुखद रिश्‍तों के अंत का सूचक भी हो सकता है.

