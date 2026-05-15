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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: सपने में शनि देव को देखना शुभ या अशुभ? डरने से पहले जान लें मिल रहे हैं कौन से गहरे संकेत?

Dream Astrology: सपने में शनि देव को देखना शुभ या अशुभ? डरने से पहले जान लें मिल रहे हैं कौन से गहरे संकेत?

shani dev ko Spne me dekhane ka matlab: सपने में शनिदेव को देखना कोई मामूली सपना नहीं है बल्कि ऐसे सपने जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत देते हैं. शनि देव को सपने में देखने का क्या मतलब हो सकता है? आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 08:46 PM IST
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Shani Dev
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Shani dev Dream interpretation: शनिदेव कर्मफल दाता हैं और सभी जातकों को उसके शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार शुभ-अशुभ फल और दंड देते हैं. शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं और नव ग्रहों में इनका महत्वपूर्ण स्थाना है. हालांकि सामान्यतः लोग शनि देव से लोग डरते हैं लेकिन लोग इस बात से अंजान होते हैं कि शनिदेव जब कर्मों का शुभ फल किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसके जीवन में सुख का संचार होने लगता है. कई बार ऐसा होता है कि सपने में शनिदेव दिखाई देते हैं जिससे लोग डर जाते हैं. एक प्रश्न मन में उठता है कि सपने में शनिदेव का दिखना शुभ होता है या अशुभ. आइए इस लेख में जानेंगे कि शनि देव से जुड़े कौन से सपने का संकेत शुभ और अशुभ होता है.

सपने में शनिदेव के दर्शन
ऐसा व्यक्ति जिस पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही हो और उसे सपने में शनि देव आकर दर्शन देते हैं तो यह एक अति शुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने संकेते देते हैं कि अब उसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं कष्ट और दुख का समय खत्म होने वाला है.

कौवे पर सवार दिखाई दें शनि देव
किसी व्यक्ति को सपने में बार-बार शनिदेव कौवे पर सवार दिख रहे हैं तो इसे एक अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और मान हानि भी हो सकती है.

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हाथी पर दिखाई दें शनिदेव
किसी व्यक्ति को सपने में हाथी पर शनिदेव दिखते हैं तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है. व्यक्ति पर अगर शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो ऐसे सपने कष्टों के दूर होने व शांति प्राप्ति का संकेत देते हैं. धन लाभ और सम्मान प्राप्ति के भी संकेत मिलते हैं.

शनि देव पर मोर बैठे दिखाई दे
किसी व्यक्ति को सपने में शनिदेव मोर पर बैठे दिखते हैं तो इसे एक शुभ सपना माना जाएगा. संकेत मिलता है कि व्यक्ति के किसी पुराने कर्म का शुभ फल जल्द ही प्राप्त हो सकता है. ऐसे सपने लाभ के संकेत देते हैं.

शनि देव को गिद्ध पर बैठे देखना
सपने में अगर किसी व्यक्ति को शनिदेव गिद्ध पर बैठे दिखे तो अशुभ संकेत मिलता है. व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है या कोई बुरा समाचार मिल सकता है. ऐसे में व्यक्ति को शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय करने चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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