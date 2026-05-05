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Hindi Newsऐस्ट्रोKinner In Dream Meaning: बार-बार किन्नर का सपना आना क्या दे रहा संकेत, मिलेगा शुभ या अशुभ फल? जानें

Kinner In Dream Meaning: बार-बार किन्नर का सपना आना क्या दे रहा संकेत, मिलेगा शुभ या अशुभ फल? जानें

Sapne Mein Kinnar Dekhna: किन्नर का सपना शुभ या अशुभ संकेत देता है, ऐसे सपने आपको क्या बताना चाहता है? आइए स्वप्न शास्त्र की इस कड़ी में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 05, 2026, 11:31 AM IST
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Kinner Dream (AI Photo)
Kinner Dream (AI Photo)

Seeing Kinnar In Dream Meaning In Hindi: बार-बार सपने में किन्नरों का दिखाई देना महज संयोग नहीं है बल्कि ऐसे सपने जीवन से जुड़े कोई न कोई गहरे संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना भविष्य से जुड़ी कोई बात कहता है. इसी तरह किन्नर का सपना भी बहुत विशेष होता है. इसका संबंध व्यक्ति की किस्मत, धन, रिश्तों और आने वाले समय से जुड़े हैं. आइए इस कड़ी में जानें किन्नरों का सपना आना शुभ या अशुभ संकेत देता है.

सपने में किन्नर को पैसा देते हुए देखना
व्यक्ति सपने में खुद को किन्नर को पैसा देते देखता है तो इसे शुभ सपना माना जाता है जिसका मतलब है कि घर पर जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है. नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सोच सकारात्मक होती है. 

सपने में नाचते हुए किन्नर को देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में किन्नर नाचते गाते दिखें तो यह एक अति शुभ स्वप्न माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि जल्द ही घर में शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. बेवजह की चिंता दूर होगी. पर्सनल व प्रफेशनल जीवन में कामयाबी मिलेगी.

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सपने में हंसते हुए किन्नर को देखना
सपने में हंसते हुए किन्नर अगर आए दिन दिखते हैं तो यह एक अति शुभ माना जाता है. जल्द ही यात्रा के योग बन सकते हैं और कोई पुरानी इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. 

किन्नर से आशीर्वाद पाने का सपना
अगर सपने में व्यक्ति को किन्नर आशीर्वाद दे रहे हों तो इसे एक शुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि आने वाले समय में पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ में कोई शुभ घटना अचानक ही होने वाली है.

किन्नर से जुड़े अशुभ सपने
काम रुकने का संकेत
सपने में किन्नर गुस्सा कर रहे हैं तो इसे एक अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि कोई जरूरी कार्य बीच में रुक सकता है. कोई बड़ी इच्छा नहीं पूरे होने के संकेत मिलते हैं.

धन हानि का संकेत
वहीं अगर किसी व्यक्ति को सपने में दिखे कि किन्नर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो यह भी एक अशुभ सपना है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति को बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है. 

अशुभ सपने दिखने पर क्या करें?

  • किन्नर से जुड़े अशुभ सपने दिखे तो सुबह के समय कुछ उपाय कर सकते हैं.

  • सुबह उठकर भोलेनाथ के ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

  • जरूरतमंदों को भोजन कराएं और जरूरी सामान का दान करें.

  • मंगलवार को मंदिर में लाल कपड़ा या मिठाई चढ़ाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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