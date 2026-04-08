Advertisement
trendingNow13170788
Hindi Newsऐस्ट्रोSwapna Shastra: बार-बार दिख रहे हैं पानी से जुड़े ये सपने, होगा लाभ या बर्बादी के मिल रहे हैं संकेत? जानें

Swapna Shastra: बार-बार दिख रहे हैं पानी से जुड़े ये सपने, होगा लाभ या बर्बादी के मिल रहे हैं संकेत? जानें

Sapne Me Paani Dekhna Meaning: क्या आप जानते हैं कि पानी का सपना बार बार देखना कोई मामूली बात नहीं है. ऐसे सपने का आना जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत मिलता है. आइए पानी से जुड़े सपने के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Water Dream Astrology
Water Dream Astrology

Water Dream Astrology: आपको भी कोई सपना अगर बार-बार दिखाई देता है तो समझ लें कि आपको कोई बड़ा संकेत प्राप्त हो रहा है. इन सपनों से भविष्य से जुड़े संकेतों का आंकलन कर हम सावधान हो सकते हैं. ध्यान दें कि अगर सपने में बार-बार आपको पानी दिखाई दे रहा है तो इसका कोई न कोई मतलब जरूर होगा. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने किस्मत से जुड़े हो सकते हैं. इसी तरह पानी से जुड़े सपने का संबंध भी व्यक्ति के धन और किस्मत से हो सकता है. ऐसे में आइए इस कड़ी में जानें पानी से जुड़े अलग-अलग सपनों का अर्थ और संकेत क्या हो सकते हैं. साथ ही जानेंगे कि पानी का सपना शुभ या अशुभ होता है.

ये हैं पानी से जुड़े सपने-
सपने में कुएं का पानी देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में कुआ या कुएं का पानी दिख रहा है तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है. करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं और धन कमाने के कई मौके मिल सकते हैं. इस तरह कुए का सपना देखना एक शुभ सपना माना जाता है.

सपने में गंदा पानी देखना
सपने में अगर बार-बार गंदा पानी दिख रहा है तो समझ लें कि आपको आने वाले निकट भविष्य को लेकर सतर्क रहना होगा. गंदे पानी का सपना देखने का अर्थ है कि करियर और पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में बारिश देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आपकों बार-बार बारिश का सपना आ रहा है तो इसका अर्थ है जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है जो संकेत देता है घर घर में जल्द ही देवी लक्ष्मी का स्थिर वास होगा.

सपने में पवित्र नदी या कुंड देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार कोई कुंड या पवित्र नदी सपने में आए दिन दिख रहा है तो इसे एक बहुत शुभ सपना कहा जाएगा. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के जल्द ही बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है.

सपने में नदी देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में बार-बार कोई नदी दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जल्द ही रुका हुआ काम पूरा कर पाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Name Astrology: गुरुवार को जन्मी बिटिया को दें मां तुलसी के नाम, मां लक्ष्मी और विष्णु जी की जीवनभर बनी रहेगी कृपा!

और पढ़ें- सपने में दिख रहा है सोता हुआ सफेद शेर, जंगल के राजा से जुड़े ये 7 तरह के सपने क्या देते हैं गहरे संकेत? जानें

और पढ़ें- Samudrik Shastra: काले हों या सफेद... बालों के रंग खोल सकते हैं व्यक्ति के गहरे राज, जानिए कौन लोग होते हैं बुद्धिमान और चतुर

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 Live Update: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 Live Update: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार