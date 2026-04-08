Swapna Shastra: बार-बार दिख रहे हैं पानी से जुड़े ये सपने, होगा लाभ या बर्बादी के मिल रहे हैं संकेत? जानें

Water Dream Astrology: आपको भी कोई सपना अगर बार-बार दिखाई देता है तो समझ लें कि आपको कोई बड़ा संकेत प्राप्त हो रहा है. इन सपनों से भविष्य से जुड़े संकेतों का आंकलन कर हम सावधान हो सकते हैं. ध्यान दें कि अगर सपने में बार-बार आपको पानी दिखाई दे रहा है तो इसका कोई न कोई मतलब जरूर होगा. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने किस्मत से जुड़े हो सकते हैं. इसी तरह पानी से जुड़े सपने का संबंध भी व्यक्ति के धन और किस्मत से हो सकता है. ऐसे में आइए इस कड़ी में जानें पानी से जुड़े अलग-अलग सपनों का अर्थ और संकेत क्या हो सकते हैं. साथ ही जानेंगे कि पानी का सपना शुभ या अशुभ होता है.

ये हैं पानी से जुड़े सपने-

सपने में कुएं का पानी देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में कुआ या कुएं का पानी दिख रहा है तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है. करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं और धन कमाने के कई मौके मिल सकते हैं. इस तरह कुए का सपना देखना एक शुभ सपना माना जाता है.

सपने में गंदा पानी देखना

सपने में अगर बार-बार गंदा पानी दिख रहा है तो समझ लें कि आपको आने वाले निकट भविष्य को लेकर सतर्क रहना होगा. गंदे पानी का सपना देखने का अर्थ है कि करियर और पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं.

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सपने में बारिश देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आपकों बार-बार बारिश का सपना आ रहा है तो इसका अर्थ है जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है जो संकेत देता है घर घर में जल्द ही देवी लक्ष्मी का स्थिर वास होगा.

सपने में पवित्र नदी या कुंड देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार कोई कुंड या पवित्र नदी सपने में आए दिन दिख रहा है तो इसे एक बहुत शुभ सपना कहा जाएगा. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के जल्द ही बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है.

सपने में नदी देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में बार-बार कोई नदी दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जल्द ही रुका हुआ काम पूरा कर पाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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