Dream Astrology Tips: नींद में देखे गए सपनों के कई मायने हो सकते हैं. कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार समय-समय पर दिखने वाले सपनों का कोई न कोई मतलब जरूर होता है. हालांकि, इस लेख में हम उन सपनों के बारे में जानेंगे जिनको देखने के बाद उनके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो अति शुभ संकेत लेकर आते हैं लेकिन जब उसके बारे में गोपनीयता नहीं रखी जाती और सबको बता दिया जाता है तो उसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है.
हालांकि सपने-सपने होते हैं लेकिन कभी-कभी इन्हीं सपनों का वास्तविक जीवन से गहरा संबंध होता है. आइए जानें उन 5 सपनों के बारे में जिनको देखने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए.
गौ माता को सनातन धर्म में पूजा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं. अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो खुद गाय की सेवा कर रहा है तो यह एक अति शुभ सपना है. इस सपने का अर्थ है कि उसका भाग्य खुलने वाला है. ऐसे सपने किसी को बताएं और सुबह उठकर गाय को हरा चारा खिलाएं या चारे के लिए गौशाला में धन दान करें.
सपने में अगर भगवान, भगवान की प्रतिमा या भगवान का मंदिर दिख जाए तो इसे एक अति सकारात्मक संकेत देने वाला सपना माना जाता है. समझ लें कि भगवान खुद आशीर्वाद देने आए हैं. ऐसा सपना किसी के साथ साझा न करें और सच्चे मन से ईश्वर को प्रणाम करें. आपके अटके हुए सभी काम जल्द ही पूरे होंगे.
सपने में अगर घर के आंगन में मोर बैठा दिखता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह एक अति शुभ सपना है जिसके बारे में किसी को भूले से भी नहीं बताना चाहिए. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि भगवान आपके साथ है और जल्द ही घर में धन समृद्धि बढ़ने वाली है. ऐसा सपना दिखे तो अगले दिन तेल का दान करें
अगर किसी व्यक्ति को आए दिन केले के पेड़ का सपना आ रहा है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जिंदगी में नई शुरुआत करने का संकेत मिल रहा है. दूसरे दिन उठकर सपने को गुप्त रखें और पीली चीजों का दान करें. जीवन पर इस सपने का शुभ प्रभाव पड़ेगा.
सपने में अगर दिखे कि घर का दरवाजा खुल रहा है तो यह सपना भाग्य चमकने का संकेत देता है. ऐसे सपने के बारे में किसी से न बताएं. ऐसे सपने दिखते हैं तो जीवन में तेजी से तरक्की होती है.
(Disclaimer. यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें)