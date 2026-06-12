Dream Astrology Tips: नींद में देखे गए सपनों के कई मायने हो सकते हैं. कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार समय-समय पर दिखने वाले सपनों का कोई न कोई मतलब जरूर होता है. हालांकि, इस लेख में हम उन सपनों के बारे में जानेंगे जिनको देखने के बाद उनके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो अति शुभ संकेत लेकर आते हैं लेकिन जब उसके बारे में गोपनीयता नहीं रखी जाती और सबको बता दिया जाता है तो उसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है.