Dream Astrology: ये है वो 10 सपने जो दिन दहाड़े डराते हैं... भारी धन हानि का देते हैं संकेत!

स्वप्न शास्‍त्र के अनुसार सपने में खुद को जुआ खेलते देखना भारी धन हान‌ि का संकेत देता है.

सपने में बार-बार झाडू़ दिखना धन हानि का संकेत देता है.

सपने में उल्लू द‌िखे तो यह एक अशुभ सपना है. निकट भविष्य में धन‌ि हान‌ि हो सकता है.

सपने में अगर खुद की पॉकेटमारी होते देखना, जेब कटते हुए या फटी जेब देखना, धन हानि की ओर इशारा करता है.

स्वप्नशास्‍त्र के अनुसार सपने में खुद को रेत पर चलते देखना शत्रुओं के कारण धन हानि होने का संकेत मिलता है.

सपने में खुद को पेड़ काटते हुए देखना अपशकुन माना जाता है. इससे अचानक धन हानि होती है.

सपने में भारी बाढ़ देखना एक अति अशुभ सपना है जो धन हान‌ि का संकेत देता है.

सपने में अपने ही घर की दीवार ग‌िरते देखना बिजनेस में घाटा से लेकर घर में रखे धन की भी हानि होती है. मान हानि भी हो सकती है.

अगर किसी व्यक्ति के सपने में दिखे कि चोर या डाकू घर में घुस आए हैं तो ऐसे सपने धन हानि का संकेत देते हैं.