Dream Astrology: ये है वो 10 सपने जो दिन दहाड़े डराते हैं... भारी धन हानि का देते हैं संकेत!

Dream Astrology: सोते समय देखे गए सपने जीवन से जुड़े गहरे संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र अनुसार सपनों से एक आंकलन किया जा सकता है कि निकट भविष्य में कौन सी घटनाएं हो सकती है. सपनों के अर्थ और संकतों को जानकर संभावित हानि या दुर्घटना से बचा जा सकता है. सपने एक आईने की तरह काम करते हैं जिनके जरिए जीवन से जुड़ी की बातों को जाना जा सकता है.
ध्यान दें हर सपने का कोई न कोई अर्थ या संकेत होता है. कुछ सपने अच्छे तो कुछ बुरे हो सकते हैं. इस लेख में जानेंगे कि आखिर वो 10 सपने कौन से हैं जो संकेत देते हैं कि व्यक्ति को जल्दी धन हानि हो सकती है. धन हानि से जुड़े सपने दिखने पर क्या उपाय करें इस बारे में जानेंगे. ट
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को जुआ खेलते देखना भारी धन हानि का संकेत देता है.
सपने में बार-बार झाडू़ दिखना धन हानि का संकेत देता है.
सपने में उल्लू दिखे तो यह एक अशुभ सपना है. निकट भविष्य में धनि हानि हो सकता है.
सपने में अगर खुद की पॉकेटमारी होते देखना, जेब कटते हुए या फटी जेब देखना, धन हानि की ओर इशारा करता है.
स्वप्नशास्त्र के अनुसार सपने में खुद को रेत पर चलते देखना शत्रुओं के कारण धन हानि होने का संकेत मिलता है.
सपने में खुद को पेड़ काटते हुए देखना अपशकुन माना जाता है. इससे अचानक धन हानि होती है.
सपने में भारी बाढ़ देखना एक अति अशुभ सपना है जो धन हानि का संकेत देता है.
सपने में अपने ही घर की दीवार गिरते देखना बिजनेस में घाटा से लेकर घर में रखे धन की भी हानि होती है. मान हानि भी हो सकती है.
अगर किसी व्यक्ति के सपने में दिखे कि चोर या डाकू घर में घुस आए हैं तो ऐसे सपने धन हानि का संकेत देते हैं.
सपने में खाली दुकान देखना, खाली बर्तनों और खाली तिजोरी देखना आर्थिक परेशानियों के आगमन का संकेत देता है.
धन हानि से जुड़े बुरे सपने दिख जाएं तो भगवान शिव की पूजा करें. सच्चे मन से 'ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.
धन हानि का संकेत देने वाले बुरे सपने दिख जाएं तो किसी जरूरतमंद को जरूरी चीजों का जान करें या मंदिर में पूजा सामग्री दान करें. समृद्धि की आवक नहीं रुकेगी.
धन हानि से जुड़े बुरे सपने दिखें तो उस रात के बाद आने वाली सुबह में या बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं. आर्थिक संकट दूर होगा.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)