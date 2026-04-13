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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: रंग-बिरंगी से लेकर सुनहरी तक... सपने में बार-बार दिख रही है ऐसी मछली? जानें क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत!

Dream Astrology: रंग-बिरंगी से लेकर सुनहरी तक... सपने में बार-बार दिख रही है ऐसी मछली? जानें क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत!

Sapne Me Machhali Dekhna Meaning: स्वप्नशास्त्र के अनुसार बार-बार मछली का सपना आना कोई न कोई संकेत जरूर देता है. आइए मछली से जुड़े अलग-अलग सपने का अर्थ और संकेत जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:40 PM IST
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Fish Dream Meaning
Fish Dream Meaning

Fish Dream Interpretation: सपने में मछली दिखाई देना एक अति शुभ सपना माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, जिन्हें भी मछली का सपना बार-बार आ रहा है उन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. मछली से जुड़े कौन से सपने व्यक्ति के जीवन से जुड़े क्या गहरे संकेत देते हैं, सुनहरी और रंग बिरंगी मछली का सपना देखना क्या बताता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

सुनहरी मछली देखना
सपने में सुनहरी मछली बार-बार दिखाई देना संकेत देता है कि व्यक्ति को परिवार से या रिश्तेदारों से खूब प्यार मिलने वाला है. किसी करीबी से शुभ समाचार मिलने का संकेत मिलता है. सुनहरी मछली का सपना संकेत देता है कि व्यक्ति को प्यार और सम्मान मिलने वाला है. अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. सफलता और समृद्धि जीवन में संचार होता है और नए अवसर हाथ लगते हैं.

सपने में डॉल्फिन मछली देखना
वहीं सपने में डॉल्फिन मछली का बार-बार दिखाई देने संकेत देता है कि व्यक्ति को नई नौकरी जल्द ही मिलने वाली है. वहीं, बिजनेस में लाभ के रास्ते भी खुलने के संकेत मिलते हैं. नए काम को शुरू करने के भी शुभ संकेत ऐसे सपने देते हैं.

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रंग-बिरंगी मछली का सपना देखना
सपने में अगर बार-बार रंग-बिरंगी मछली दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि काम में आने वाली हर तरह की बाधाओं का अंत होने वाला है. ऐसा सपना बड़ी कामयाबी और किए गए प्रयासों का फल प्राप्त होने का संकेत देता है.

खुद को मछली पकड़ते देखना 
सपने में खुद को मछली पकड़ते देखना संकेत देता है कि व्यक्ति जल्द तरक्की पाने वाला है और उसको मानसिक शांति मिलने वाली है. जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होने वाला है.

मछली का सपना देखने को लेकर मान्यता
मछली का सपना देखने को लेकर मान्यता है कि बड़ी मछली का सपना देखना छोटी मछली की अपेक्षा अधिक लाभकारी और शुभ फलदायी हो सकता है. इसी तरह मान्यता है कि जीवित मछली का सपना मृत कि अपेक्षा अधिक प्रभावी हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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