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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: पोटली में धन का सपना बार-बार दिख रहा है? जान लें करियर और व्यापार से जुड़े क्या मिल रहे हैं संकेत

Dream Astrology: पोटली में धन का सपना बार-बार दिख रहा है? जान लें करियर और व्यापार से जुड़े क्या मिल रहे हैं संकेत

Money Dream Meaning: पोटली में धन का सपना अगर बार-बार दिख रहा है तो इसके कई गहरे संकेत हो सकते हैं. आइए जान लें इससे शुभ अशुभ संकेत क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:18 PM IST
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Money Dream Interpretation
Money Dream Interpretation

Dream Interpretation: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते समय दिखने वाले सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. ध्यान दें कि सोते समय दिखने वाले सपनों का बहुत गहरा महत्व होता है जो हमें निकट भविष्य से जुड़े कई शुभ-अशुभ संकेत दे सकते हैं. इस लेख में जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में खूब सारे धन दिखे या धन से जुड़े अलग-अलग तरह के सपने दिखे तो इसके क्या शुभ-अशुभ संकेत हो सकते हैं. धन से जुड़े सपनों का अर्थ क्या हो सकता है आइए इस बारे में जानें.

बहुत अधिक धन कमाना
अगर आप खुद को बार-बार सपने में बहुत अधिक धन कमाते हुए देखते हैं तो ऐसे सपने शुभ संकेत देते हैं. ऐसे सपने का अर्थ है कि आपको मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा और धन की स्थिति मजबूत होगी.

सपने में धन की पोटली देखना
वहीं  सपने में अगर कोई व्यक्ति पोटली में धन देखता है या नोटों की गड्डियां या सिक्कों से भरा थैला देखता है तो इसका अर्थ है कि भविष्य में व्यक्ति अचानक ही अप्रत्याशित धन प्राप्त कर सकता है. व्यापार से लेकर नौकरी में सफलता के रास्ते खुलते हैं.

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सपने में पैसे खो जाना
सपने में अगर आप देखते हैं कि आपके पैसे खो गए हैं या आप अपना धन किसी को दे रहे हैं तो यह एक अशुभ सपना होता है. यह सपना संकेत देता है कि आर्थिक हानि हो सकती है और खर्च बढ़ सकता है. ऐसा सपना दिखे तो खर्चों पर नियंत्रण रखें.

धन से जुड़े सपने क्या संकेत देते हैं
सपने में बहुत सारा कैश देखना अक्सर मानसिक तनाव बढ़ने और धन हानि का संकेत देता है. 
सपने में चोरी किया हुआ धन दिखना बड़ी समस्या के आने का संकेत देता है.
सपने में कटे-फटे नोट या गंदे सिक्के दिखना आर्थिक परेशानी आने का संकेत देता है.
सपने में दिखना कि उपहार में धन मिल रहा है, यह अच्छे अवसर मिलने का संकेत देता है.
सपने में सोने-चांदी के सिक्के या गहने दिखना शुभ संकेत देता है. धन, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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