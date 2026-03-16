Dream Astrology: आप भी सपने में बार-बार खुद को अर्थी पर लेटा हुआ देखते हैं? तो जान लें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत

Funeral procession Dream Astrology: सोते समय हम एक से बढ़कर एक सपने देखते हैं. कुछ सपने हमें डराते हैं तो कुछ सपने हमें सकारात्मकता से भर देते हैं. कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो निकट भविष्य से जुड़े गहरे संकेत देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सपने में बार-बार किसी न किसी रूप में शवयात्रा दिखाई देती है. कई बार सपने में शवयात्रा दिखना डराता है तो कई बार ऐसे सपने शुभ संकेत भी देते हैं. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि अगर सपने में अलग-अलग तरह से शवयात्रा दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ हो सकता है.

बीमार व्यक्ति का सपने में शवयात्रा देखना

अगर किसी बीमार व्यक्ति को सपने में शवयात्रा दिख जाए तो यह सपना उसके लिए अति शुभ सिद्ध हो सकता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पार पाने वाला है और उसकी सेहत संबंधी समस्याएं दूर होने वाली है. मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलने वाला है.

बिजनेसमैन तो सपने में शवयात्रा देखना

अगर किसी बिजनेसमैन को सपने में शवयात्रा दिखता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को बिजनेस में बड़ा लाभ हो सकता है. इस तरह यह एक शुभ सपना है जो संकेत देता है कि बिजनेस में व्यक्ति को बड़ी डील हासिल हो सकता है.

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एक साथ कई अर्थियों की शवयात्रा दिखना

सपने में एक साथ कई अर्थियों की शवयात्रा दिखाई दे तो जीवन में इसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होने वाला है. कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. नौकरी संबंधी समस्याएं दूर होती है और नई संपत्ति खरीदने के मौके भी मिल सकते हैं.

सपने में खुद को अर्थी पर लेटे हुए देखना

अगर आप सपने में खुद को ही अर्थी पर लेटा हुआ देखते हैं तो इसे एक अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है. ऐसे में अगर ऐसा सपना दिखे तो भगवान का ध्यान करें.

किसी करीबी व्यक्ति की शवयात्रा देखना

किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की शवयात्रा सपने में देखना भले ही आपको डरा सकता है लेकिन ऐसे सपने शुभ माने जाते हैं. इस सपने का अर्थ है कि आपके जीवन से कोई बड़ा संकट टलने वाला है और आयु बढ़ने वाली है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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