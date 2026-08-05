/Dream Astrology: पालतू जंगली या घायल कबूतर के सपने क्या देते हैं संकेत? जानें इन सपनों के पीछे के गहरे रहस्य

हिंदू मान्यता के अनुसार सपने में कबूतर का दिखना तो शुभ बताया गया है लेकिन कई और पक्षियों के सपने को भी सकारात्मक संदेश देना वाला कहा गया है. मान्यता अनुसार सपने में हंस का दिखना धन लाभ और प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ने का संकेत देता है. सारस का सपने में दिखना बड़ी सफलता मिलने का संकेत देता है. प्रेम संबंध गहरा हो सकता है और मनचाहा जीवनसाथी पति या पत्नी के रूप में प्राप्त हो सकता है. भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है. वहीं तोते का सपना देखना मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत देता है. सपने में मोर दिखना शुभ कार्य के संपन्न होने का संकेत देता है.