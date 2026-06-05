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सपने में शिवलिंग देखना... सुख का संकेत या जीवन में होगा संकटों का प्रवेश, क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ? जानें

Shivling Dream Astrology: सपने में बार-बार शिव मंदिर या शिवलिंग दिखाई देना कोई आम सपना नहीं होता है बल्कि ऐसे सपने गहरे संकेत देते हैं. आइए जानें ऐसे सपने के मतलब के बारे में विस्तार से, ताकि निकट भविष्य को लेकर कुछ अंदाजा लगा सकें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:29 AM IST
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Swapna Shastra Sapne Me Shivling Dekhna: अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान शिव दिखाई देते हैं को समझ लें कि भोलेनाथ व्यक्ति को कोई न कोई संकेत जरूर देना चाहते हैं. खुद को शिवलिंग की पूजा करते देखना या शिव मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को देखना, इस तरह के अनेक सपने जो भोलेनाथ से संबंधित हो, ऐसे सपने का क्या मतलब है. सपने में शिवजी का अलग-अलग रूपों में दर्शन होना क्या बताता है, आइए विस्तार से जानें.

सपने में शिवलिंग का देखने का क्या मतलब है?

सपने में शिवलिंग देखना एक अति शुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं व्यक्ति पर भोलेनाथ की असीम कृपा है और निजी जीवन से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी का अंत होने वाला है और रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं. व्यक्ति को जल्दी अपने काम में सफलता मिल सकती है.

सपने में खुद को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखना

अगर आपने सपने में खुद को शिवलिंग की पूजा करते देखते हैं तो इसके अति सकारात्मक प्रभाव जल्द ही आपको अपने जीवन में दिख सकते हैं. जीवन से सभी अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने वाला है और किसी पुरानी अधूरी इच्‍छा की पूर्ति होने वाली है.

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सपने में सपरिवार शिव जी की पूजा करना

अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को परिवार के साथ बैठ कर शिवजी की पूजा करते देखता हो तो ऐसे सपने का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम कर रहा है उसमें त्‍याग, समर्पण और सच्चाई रखने की जरूरत है. परेशानियां दूर होने वाली हैं और सौभाग्‍य व उन्‍नति के रास्ते खुलने वाले है.

सपने में सफेद शिवलिंग देखना

अगर आपको सपने में सफेद शिवलिंग दिखता है और दर्शन पाकर रो पड़ते हैं तो ऐसा सपना जल्द ही आपको मानसिक शांति मिलने का संकेत देता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि आपके परिवार में जो भी गंभीर रूप से बीमार है वो स्वस्थ होने वाला है.

सपने में शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना

सपने में खुद को शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए या चढ़ते देखना गहरा संकेत देता है. ऐसे सपने का मतलब है कि जीवन में सुख-शांति और स्थिरता आएगी. संघर्ष खत्म होने वाला है और सबकुछ व्यक्ति की इच्छानुसार होने वाला है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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