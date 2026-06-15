स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद के बाल काटना किसी बड़ी समस्या के समाधान मिलने का संकेत देता है.

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद का हेयर स्टाइल बदला हुए देखना आने वाले दिनों में लाभ होने के संकेत देता है.

सपने में काले बाल दिखाई देना शुभ संकेत देता है. जिसका अर्थ है कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है.

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, किसी और के काले बाल दिखाई दें तो संकेत मिलता है कि किसी रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकत हो सकती है.

सपने में सफेद बाल देखना निकट भविष्य में प्रयासों के शुभ फल प्राप्त होने का संकेत देता है. समाज में व्यक्ति का सम्मान प्राप्त होगा.

सपने में हथेली या तलवे में बाल उगते हुए देखना एक अशुभ सपना माना जाता है. कर्ज का भार बढ़ने का संकेत देता है.

सपने में बगल और नाभि के आस-पास बाल देखना आनेवाले दिनों में बड़ी समस्याओं के खड़े होने का संकेत देता है.

सपने में उलझे बाल देखना अशुभ होता है. जिसका अर्थ है कि लाख कोशिशों के बाद भी व्यक्ति की मानसिक परेशानियों बनी रहती हैं.

सपने में बालों को कंघे से झाड़ते देखना या सुलझाते हुए देखना, इसका अर्थ है कि सोच सकारात्मक होगी और जीवन में बदलाव आएगा.

सपने में अपने बालों को लाल रंग से रंगे देखना अपनी योजनाओं के पूरा होने और इसका शुभ फल प्राप्त होने का संकेत देता है.