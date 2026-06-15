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Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रहे हैं बाल? हर सपने का है अलग-अलग मतलब, जानें इनके गहरे संकेत!

Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हम नींद में जो सपने देखते हैं वो जीवन में आगे घटनेवाली घटनाओं को लेकर एक गहरा संकेत देते हैं. सपने में बाल देखना गहरा संकेत देता है. बालों से जुड़े अलग-अलग तरह के सपने का क्या अर्थ है, आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:59 PM IST
Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रहे हैं बाल? हर सपने का है अलग-अलग मतलब, जानें इनके गहरे संकेत!
Image Credit: AI (Hair Dream)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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