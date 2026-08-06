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Swapna Shastra: सपने में सूर्य को अर्घ्य देना शुभ या अशुभ, मिलेगी सफलता या है कोई और संकेत? जानें

Dream Astrology: हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा की जाती है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सूर्य देव का सपना आए तो इसका क्या अर्थ होता है. सूर्य का सपना शुभ होता है या अशुभ.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 06, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:25 PM IST
Swapna Shastra: सपने में सूर्य को अर्घ्य देना शुभ या अशुभ, मिलेगी सफलता या है कोई और संकेत? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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