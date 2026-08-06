/Swapna Shastra: सपने में सूर्य को अर्घ्य देना शुभ या अशुभ, मिलेगी सफलता या है कोई और संकेत? जानें

Dream Astrology: हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा की जाती है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सूर्य देव का सपना आए तो इसका क्या अर्थ होता है. सूर्य का सपना शुभ होता है या अशुभ.
Dream Astrology: सपने तो सपने होते हैं लेकिन कुछ सपने व्यक्ति को गहरे संकेत देते हैं, कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ होते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते हुए देखे गए सपने व्यक्ति को उसके निकट भविष्य के बारे में कुछ संकेत जरूर देते हैं. इसी तरह सपने में सूर्य देव के दर्शन करने का कोई न कोई शुभ या अशुभ मतलब जरूर होता है. आइए इस बारे में और जानें.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को सपने में सूर्य देव दिखते हैं या उनके दर्शन होते हैं तो इसे अति शुभ माना जाता है. जल्द ही व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिल सकती है.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सूर्य का सपना अति शुभ माना जाता है. हालांकि, सूर्य ग्रहण के सपने को अशुभ माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के किए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. भविष्य में कई बड़ी मुसीबतों का व्यक्ति को सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए.
सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना पूरे दिन को शुभ कर देता है. सूर्य देव की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसने सूर्य को जल से अर्घ्य दिया है तो ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने का मतलब है कि सभी दुखों का जल्द ही नाश होने वाला है और किसी नए काम की शुरुआत बिना किसी बाधा के होने वाली है.
अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सूर्य देवता का सपना आ रहा है तो इसे एक अति शुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति को निकट भविष्य में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. सपने में सूर्य देव अगर व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हों तो ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के सभी शारीरिक परेशानियों का अंत होने वाला है और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)