Dreams Astrology: सपने में पैसा देखना बैड लक का संकेत तो नहीं, शुरू होगी आर्थिक तंगी या बढ़ेगा धन? जानें

Sapne Mein Paise Dekhna Ka Matlab Kya Hai: क्या सपने में बार-बार पैसा देखना अशुभ संकेत देता है या फिर ऐसे सपने शुभ होते हैं? स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है. सपने में सिक्के, नोट या धन देखना किन स्थितियों में बैड लक लाता है, इससे जुड़े कौन से सपने गुड लक आने का संकेत देते हैं और सपने में पैसा देखने के शुभ-अशुभ फल क्या हो सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

सपने में सिक्के देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति को अगर सपने में बार-बार सिक्के दिखाई दे रहे हैं या सिक्कों को खनकते हुए व्यक्ति देखता है तो यह एक अशुभ सपना है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति को जल्दी आर्थिक हानि हो सकती है. इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति सपने के आने के अगले दिन ही कुछ धनराशि का जरूरतमंदों में दान कर दे. हानि से बच सकते हैं.

सपने में फटे नोट देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को सपने में फटे हुए नोट दिख रहे हैं तो यह एक अशुभ सपना है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति को आने वाले समय में बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और बिजनेस में हानि भी हो सकती है. सपना दिखने पर किसी जरुरमंद को उसके जरूरत का सामान भेंट करें. लाभ होगा.

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सपने में खुद का धन चोरी होते देखना

सपने में अगर किसी व्यक्ति को दिखे कि उसका धन चोरी हो गया है तो यह एक अति शुभ सपना है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने का अर्थ है कि व्यक्ति को जल्द ही बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है या बड़ा अटका धन प्राप्त हो सकता है. ऐसा सपना दिखे तो इस बारे में किसी को न बताएं और सुबह उठकर मंदिर जाएं और भगवान के दर्शन करें.

सपने में किसी से पैसे लेना

सपने किसी व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति नोट दे रहा है तो यह एक शुभ सपना है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने का अर्थ ही व्यक्ति को अचानक ही धन लाभ हो सकता है. उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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