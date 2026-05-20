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Hindi Newsऐस्ट्रोDreams Astrology: खाली जेब और फटा बटुआ... ये 5 सपने जो देते हैं व्यक्ति के कंगाल होने के संकेत, दिखने पर करें ये उपाय!

Dreams Astrology: खाली जेब और फटा बटुआ... ये 5 सपने जो देते हैं व्यक्ति के कंगाल होने के संकेत, दिखने पर करें ये उपाय!

Empty pocket dream meaning: खाली जेब और फटा बटुआ, उदास उल्लू जैसे सपने आगर किसी व्यक्ति को बार-बार दिखते हैं तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए. आइए 5 अशुभ सपने, उसके मतलब और उसके उपायों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 20, 2026, 11:26 AM IST
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Signs of poverty in dreams
Signs of poverty in dreams

Bad Luck Dream: स्वप्न शास्त्र के अनुसार हम सोते हुए जो भी सपने देखते हैं उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. ये सपने जीवन से जुड़े गहरे संकेत देते है. कुछ सपने तनाव और डर का संकेत देते हैं तो कुछ सपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत देते है. भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक घाटा होने से लेकर बड़ी दुर्घटना का भी संकेत हमे सपनों से मिल जाता है. आइए इस लेख में उन पांच सपनों के बारे में जो व्यक्ति के कंगाल होने का संकेत देते हैं. ऐसे सपने जिनको देखने के बाद व्यक्ति को सतर्कहो जाना चाहिए और परेशानियों से उबरने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए.

लक्ष्मी जी का उल्लू उदास दिखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में मां लक्ष्मी का उल्लू उदास दिखे या आपसे दूर भागता दिखे या फिर रोता हुआ दिखाई दें तो यह एक बुरा सपना माना जाएगा. घर की समृद्धि और संचित धन बर्बाद हो सकते हैं.

सपने में सुखे हुए पत्ते या सुखा जंगल देखना
सपने में कटी हुई फसल, सुखे हुए पत्ते या सुखा जंगल देखना साफ संकेत देता है कि व्यक्ति को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. यह सपना  बताता है कि व्यक्ति आय कम या बंद हो सकती है. बिजनेस डील में भारी हानि के भी संकेत मिलते हैं.

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सपने में गंदा पानी और कीचड़ देखना
सपने में गंदा पानी और कीचड़ देखना धन हानि का संकेत देता है. ऐसे सपने सतर्क करते हैं कि पैसे या व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तो सतर्क रहें. अगर खुद को कीचड़, गंदे नाले में फंसा हुआ देखते हैं तो ऐसे सपने संकेत देते हैं कि आप किसी बड़ी आर्थिक परेशानी में फंसने वाले हैं या बड़ा कर्ज आपके सिर पर आ सकता है.

टूटा घर या मिट्टी का ढेर देखना
अगर सपने में टूटा या खंडहर हो चुका घर दिखे, मिट्टी के ढेर दिखें या ऐसा दिखे जिनकी दीवारों पर दरार हो तो ऐसे सपने पैतृक संपत्ति के नुकसान का संकेत देते हैं. व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में फंस सकता है. 

बुरा सपना आने पर क्या करें?
शास्त्रों के अनुसार, रात के दूसरे प्रहर में अशुभ सपना दिखता है तो इसे बिना किसी को बताए सीधे भगवान शिव या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उन्हें बताएं. अशुभ सपने आने पर अपनी आर्थिक स्थिति और्थिक मामलों में लिए फैसलों को एक बार फिर से चेक करें. ऐसे अशुभ सपने लगातार दिखें तो एक उपाय कर सकते हैं. जिस रात सपना दिखे उसकी अगली सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालें और बहते जल में काला तिल बहा दें. अशुभ सपनों के नकारात्मक असर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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