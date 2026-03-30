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Hindi Newsऐस्ट्रोDreams Astrology: सपने में बार-बार दिख रहा है गोल्ड ही गोल्ड? जान लें पैसे और संपत्ति से जुड़े क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत

Dreams Astrology: सपने में बार-बार दिख रहा है गोल्ड ही गोल्ड? जान लें पैसे और संपत्ति से जुड़े क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत

Gold Dreams Astrology: सपने में सोने के गहने देखना शुभ होता है या अशुभ, ऐसे सपने के जीवन से जुड़े क्या संकेत मिलते हैं. आइए स्वप्न शास्त्र से जुड़ी इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:02 AM IST
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Gold Dreams Astrology
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Sona Ke Sapne Dekhne Ka Matlab: रात में सोते समय सपना देखना एक बहुत ही सामान्य सी घटना है लेकिन इन सपनों का मतलब शुभ-अशुभ हो सकता है. दरअसल, सोते हुए देखे गए सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि सपने में सोना या सोने के गहने देखना धन-संपत्ति को लेकर क्या संकेत देते हैं.

सपने में बहुत सारे जेवर देखना
सपने में सोने से बने जेवर दिखना कोई साधारण सपना नहीं है. अगर किसी व्यक्ति को सोने के गहने दिखते हैं तो भविष्य में धन खर्च हो सकता है. ऐसे में सोच-समझकर खर्च करें.

सपने में गहनों की चोरी देखना
किसी व्यक्ति को दिखे कि सपने में उसके सोने से बने गहनों की चोरी हो गई है तो इसे अशुभ माना जाता है. बिजनेस में नुकसान हो सकता है और किसी सहयोगी से धोखा मिल सकता है. सतर्क रहना चाहिए.

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सोने से जुड़े शुभ सपने
कोई व्यक्ति सपने में जमीन पर गिरे सोने को उठता है तो इसे धन का संकेत माना जाता है. सपने में सोने के गहनों को खोना भी अशुभ होता है. धन की हानि हो सकती है.

सोने से जुड़े शुभ सपने
सपने में खुद को सोने के गहने खरीदते देखने का प्रभाव शुभ हो सकता है. व्यक्ति को निकट भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है. 
सपने में किसी व्यक्ति को अगर आप सोने के गहने उपहार में दे रहे हैं तो यह एक अति शुभ सपना है. करियर में सफलता मिल सकती है.

सपने में सोने के सिक्के देखना
सपने में सोने के सिक्के दिखना, सोने के सिक्कों को खनकते हुए सुनना अशुभ माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि निकट भविष्य का समय कष्टकारी हो सकता है और आर्थिक हानि की संभावना भी बढ़ सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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