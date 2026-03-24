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Hindi Newsऐस्ट्रोDreams Astrology: सपने में नौकरी छूटना... नई नौकरी लगते देखना, क्या है ऐसे सपनों के पीछे का गहरा संकेत? जानें

Dreams Astrology: सपने में नौकरी छूटना... नई नौकरी लगते देखना, क्या है ऐसे सपनों के पीछे का गहरा संकेत? जानें

Losing A Job In Dream meaning: सपने में दिखने वाली कुछ घटनाएं जीवन से जुड़े कुछ गहरे संकेत देती हैं. कई सपने जीवन के लिए शुभ तो कुछ अशुभ संकेत देते हैं. आइए नौकरी से जुड़े कुछ सपनों के अर्थ जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:10 AM IST
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Dreams Astrology meaning of losing job: कई सपने ऐसे होते हैं तो व्यक्ति के निकट भविष्य को लेकर गहरे संकेत देते हैं. कुछ सपने अशुभ तो कुछ शुभ संकेत देते हैं. सपने में कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो व्यक्ति के निकट भविष्य के बारे में बताते हैं. ऐसे सपने जो जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव के बारे में जानकारी देते हैं. इसी तरह से नौकरी से जुड़े कई सपने हमें बार-बार दिखने लगते हैं कुछ सपने तो डराते भी हैं जैसे नौकरी का चला जाना, नौकरी में परेशानियां देखना. क्या ऐसे सपने दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, नौकरी से जुड़े इन सपनों का क्या अर्थ है? इस कड़ी में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे. 

नौकरी छूटने का सपना देखना
अगर सपने में कोई व्यक्ति देखे कि उसकी नौकरी छूट गई है तो यह एक अशुभ सपना हो सकता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में नौकरी संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. काम और घर-परिवार व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है. हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि असल में व्यक्ति नौकरी छूटने के भय से गुजर रहा हो जिसके कारण उसे ऐसे सपने आ रहे हों. ऐसे में इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए.

सपने में नौकरी से निकाला जाना
नौकरी से निकाले जाने का सपना देखना भले ही डरा दे लेकिन आमतौर पर ऐसा सपना आत्मरक्षा से संबंधित हो सकता है. नौकरी संबंधी कोई बड़ी घटना हो सकती है. नई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. सफलता मिल सकती है. 

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किसी करीबी को नौकरी से निकाला जाना
अगर व्यक्ति के किसी करीबी को नौकरी से निकाले जाने का बार-बार सपना आए तो इससे गहरा संकेत मिलता है कि मित्र के साथ व्यक्ति का संबंध बेहतर होगा. सपने में करीबी की नौकरी छूटना इशारा देता है व्यक्ति इस बात पर विचार करें कि उसका करीबी उसके जीवन में क्या मायने रखता है. संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति का करीबी किसी बड़े संकट में फंस सकता है.

सपने में नौकरी जाना क्या नौकरी में संकट का संकेत देता है?
बार-बार सपने में नौकरी का चला जाना दिखाई दे तो इसके पीछे का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है. ऐसे सपने भविष्य की इच्छा या डर को भी दर्शाता है. वर्तमान नौकरी की स्थिति के बारे में ऐसे सपने सतर्क रहने का भी इशारा करता है. ऐसे लोगों को नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करनी चाहिए.

सपने में नई नौकरी लगते देखना
स्वप्न शास्त्र अनुसार सपने में अगर बार-बार दिखे कि आपकी नई नौकरी लग रही है तो यह एक अति शुभ संकेत मिलता है. जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को जल्द ही अति शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. धन लाभ हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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