/Dreams Astrology: आपको भी शनिवार की रात दिखते हैं शनि देव से जुड़े ये सपने? जान लें मिल रहे हैं शुभ या अशुभ संकेत

स्वप्न शास्त्र के अनुसार नींद में देखे गए सपने कई तरह के संकेत देते हैं. सपनों का संबंध जीवन में होने वाली घटनाओं से भी हो सकता है. सपने निकट भविष्य को लेकर गहरे संकेत देते हैं. सपने में देवी-देवताओं का दर्शन होना शुभ सपनों में गिना जाता है और जब सपने किसी विशेष दिन या विशेष मौके पर दिखाई दे तो समझ लें कि देवी-देवता आपसे प्रसन्न हैं. आइए स्वप्न शास्त्र के अनुसार जानें अगर शनि देव से जुड़े कुछ सपने अगर शनिवार की रात दिखाई दे तो ऐसे सपने क्या संदेश देते हैं.