Dream Astrology: सपने में खुद को झाड़ू लगाते देखना मामूली नहीं? मिलते हैं जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़े गहरे संकेत!

Sweeping In Dream Meaning: सपने सिर्फ नींद के पार दिखने वाल दृश्य नहीं होते हैं बल्कि अवचेतन मन का दर्पण होते हैं जो जीवन से जुड़े गहरे संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना व्यक्ति को भविष्य से जुड़े कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं. इसी तरह क्या आपने कभी सपने में खुद साफ-सफाई करते हुए या को झाड़ू लगाते देखा है? अगर हां तो ये मामूली सपना नहीं है. आइए झाड़ू से जुड़े सपने के अर्थ को जानें.

मां लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध

झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से है और साफ-सफाई से है ऐसे में अगर झाड़ू का सपना आता है तो व्यक्ति को धन, कर्ज, शत्रु और जीवन के आगामी बदलावों से जुड़े गहरे संकेत मिलते हैं. झाड़ू से जुड़े कुछ सपने धन हानि और कष्टों के आगमन को लेकर भी चेतावनी देते हैं. आइए झाड़ू से जुड़े सपने और उनके अर्थ के बारे में जानें.

सपने में खुद को झाड़ू लगाते देखना

सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखना एक शुभ सपना होता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति की बुरी सोच या आसपास के नकारात्मक माहौल का अब अंत होने वाला है. ऐसे सपने दिखे तो खुद अधिक जागरूक रखें और मन को शुद्ध करने की कोशिश करें.

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सपने में झाड़ू देखने का अर्थ

झाड़ू का सपना अगर बार-बार दिख रहा है तो ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति की मेहनत जल्द रंग लाने वाली है. अचानक पैसा मिल सकता है और धीरे-धीरे आर्थिक पक्ष सुधर सकता है.

सपने में साफ-सफाई करना

सपने में खुद को झाड़ू लगाकर साफ-सफाई करते देखना अति शुभ सपना माना जाता है. संकेत मिलता है कि दुखों का जल्द ही अंत होने वाला है और जीवन में नई शुरुआत होने वाली है. आगे का रास्ता सुखमय होने वाला है.

सपने में झाड़ू खरीदते देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खुद को झाड़ू खरीदते देखता हो तो ऐसे सपने तो अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति जल्द ही अपने कार्यों और करियर में सफल होने वाला है और जल्द धन प्राप्ति होने वाली है.

टूटी झाड़ू का सपना देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सपने में टूटी झाड़ू दिखाई देती है तो इसको अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का मतलब है कि व्यक्ति को निकट भविष्य में धोखा मिल सकता है. ऐसे में व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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