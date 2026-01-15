Vivah Muhurat 2026 : खरमास खतम फिर भी नहीं होंगी शादियां, ये ग्रह बना वजह, इन लोगों पर होगा भारी असर

Vivah Dates in 2026 : खरमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे - शादी, जनेऊ, मुंडन, गृहप्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं. खरमास को इन शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. जब सूर्य गुरु की राशि धनु और मीन राशि में रहते हैं तो खरमास लगता है. 14 जनवरी को सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ गए हैं. जिससे खरमास समाप्‍त हो गया है. लिहाजा हर साल की तरह अब शादियां शुरू हो जानी चाहिए थीं लेकिन शुक्र अस्‍त के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष के अनुसार शादी जैसे शुभ कार्य के लिए शुक्र का उदित रहना जरूरी है.

फरवरी 2026 में हैं शादी मुहूर्त

ज्योतिष शास्‍त्र में शुक्र को विवाह, प्रेम, दांपत्य सुख और भोग-विलास का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में शुक्र अस्त होने पर किए गए शुभ कार्य या विवाह अशुभ फल देते हैं. वैवाहिक जीवन में समस्‍याएं आती हैं. इसलिए शुक्र अस्‍त के दौरान शादियां नहीं की जाती हैं. दिसंबर 2025 से अस्‍त हुए शुक्र ग्रह अब 1 फरवरी 2026 को उदित होंगे. लिहाजा 1 फरवरी को शुक्र उदय होने के बाद ही शादियां शुरू होंगी. पचांग के अनुसार फरवरी 2026 में विवाह के लिए 12 शुभ मुहूर्त हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 6, 2026, शुक्रवार

फरवरी 8, 2026, रविवार

फरवरी 10, 2026, मंगलवार

फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 14, 2026, शनिवार

फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 20, 2026, शुक्रवार

फरवरी 21, 2026, शनिवार

फरवरी 24, 2026, मंगलवार

फरवरी 25, 2026, बुधवार

फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार



बसंत पंचमी 2026 पर भी नहीं होंगी शादियां

बसंत पंचमी को बेहद शुभ दिन माना जाता है. बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त में शादी, सगाई, गृहप्रवेश, नए कार्य का आरंभ बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है. इस साल 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है. चूंकि इस समय शुक्र अस्‍त रहेगा. लिहाजा अबूझ मुहूर्त होने के बाद भी बसंत पंचमी के दिन शादी करना अशुभ फल देगा.

यह भी पढ़ें: सिंगल जातकों के लिए वरदान है यह मंदिर, यहां दर्शन करने मात्र से मिलता है लाइफ पार्टनर, होती है चट मंगनी पट शादी

शुक्र अस्‍त का राशियों पर बुरा असर

शुक्र अस्‍त होने का सभी 12 राशियों पर भी अहम असर होता है. इस समय जो शुक्र तारा अस्‍त है, वह वृषभ, तुला और वृश्चिक राशि के लिए ठीक नहीं है. शुक्र अस्‍त रहने से इन जातकों की आर्थिक स्थिति, रिश्‍तों, प्रेम और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)