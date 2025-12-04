Advertisement
trendingNow13028216
Hindi Newsऐस्ट्रो

Shukra Asta 2025 to 2026 : न खरमास, न चातुर्मास, बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी जाएगा बेकार, क्‍यों नहीं हो सकेंगी इन दिनों में शादी?

Shukra Asta 2025 : हिंदू धर्म में खरमास, चातुर्मास और पौष महीने में शादियां नहीं होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी दिसंबर-जनवरी में ऐसे दिन हैं, जब‍ शादियां नहीं हो सकेंगी. यहां तक कि बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर भी इस साल विवाह मुहूर्त नहीं है, ऐसा क्‍यों? जान लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukra Asta 2025 to 2026 : न खरमास, न चातुर्मास, बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी जाएगा बेकार, क्‍यों नहीं हो सकेंगी इन दिनों में शादी?

Shukra Asta 2025 : हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, क्‍योंकि शुभ मुहूर्त में किए गए काम का ज्‍यादा फल मिलता है. विवाह के लिए भी पंचांग देखकर, ग्रह-नक्षत्र, लड़का-लड़की की कुंडली आदि सभी को ध्‍यान में रखकर मुहूर्त निकाला जाता है और रस्‍मो-रिवाज से शादी की जाती है. वहीं साल में कुछ ऐसे समय होते हैं, जिनमें सारे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं. जैसे- चातुर्मास के 4 महीने, साल में 2 बार एक-एक महीने तक चलने वाला खरमास, होलाष्‍टक आदि. इसके अलावा भी 2 ग्रहों का अस्‍त होना शादियों पर रोक लगा देता है. 

विवाह मुहूर्त के लिए जरूरी ये 2 ग्रह  

हिंदू धर्म में चातुर्मास, खरमास, होलाष्‍टक, पौष आदि समय को छोड़ दें तो भी विवाह मुहूर्त के लिए 2 ग्रहों की स्थिति भी बहुत अहम होती है. यदि ये 2 ग्रह उदित स्थिति में ना हों तो भी शादियां नहीं हो सकती हैं. ये ग्रह हैं गुरु और शुक्र ग्रह. गुरु और शुक्र दोनों ग्रहों को ज्‍योतिष में शुभ ग्रह माना गया है. गुरु ग्रह ज्ञान, गुरु, सुख, सौभाग्‍य, विवाह के कारक हैं. कुंडली में गुरु कमजोर हो तो जातक के विवाह में बहुत समस्‍याएं आती हैं. विवाह में देरी होती है, शादी हो जाए तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं शुक्र ग्रह धन-विलासिता, प्रेम, रोमांस के कारक हैं. कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो जातक को प्रेम नहीं मिलता है. उसके जीवन में प्‍यार का कोना हमेशा खाली रहता है. शादी हो भी जाए तो पार्टनर से रिश्‍ते अच्‍छे नहीं रहते या अलगाव हो जाता है. इसलिए शादी के लिए शुक्र का अच्‍छा स्थिति में होना जरूरी होता है. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्‍ते...

गुरु-शुक्र अस्‍त हों तो नहीं होती शादी 

यही वजह है कि जब गुरु या शुक्र ग्रह अस्‍त हों तो विवाह नहीं करना चाहिए. इसे आम बोलचाल की भाषा में तारा डूबना कहते हैं. जब गुरु या शुक्र ग्रह सूर्य के साथ किसी राशि में आ जाते हैं, तो वे अस्‍त हो जाते हैं. उनके प्रभाव में कमी आ जाती है और वे अशुभ फल देने लगते हैं. ऐसे समय में विवाह करने पर दांपत्‍य सुख में कमी आती है, पति-पत्‍नी का रिश्‍ता कमजोर रहता है. 

यह भी पढ़ें: दिसंबर के बचे हुए 29 दिन में सबसे तेज चमकेगी इन 4 राशियों की किस्‍मत, हर तरफ से आएगी नोटों की बहार; बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

दिसंबर में अस्‍त हो रहे शुक्र 

साल 2025 में 13 दिसंबर से शुक्र ग्रह अस्‍त हो रहे हैं और 29 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इस बीच 1 महीने शुक्र ग्रह धनु राशि में सूर्य के साथ रहेंगे. सूर्य के धनु राशि में रहने के दौरान खरमास चलेगा, जो कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन समाप्‍त हो जाएगा. लेकिन शुक्र अस्‍त रहने के कारण 14 जनवरी 2026 के बाद भी विवाह प्रारंभ नहीं होंगे. बल्कि लोगों को शादी करने के लिए फरवरी 2026 का इंतजार करना पड़ेगा. 

यहां तक कि बसंत पंचमी को शादी और शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी कि यह दिन इतना शुभ होता है कि बिना मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ कार्य बसंत पंचमी के दिन किया जा सकता है. साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है. चूंकि शुक्र 29 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे, इस कारण बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी खाली चला जाएगा. 

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

shukra asta

Trending news

सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 सालों के बाद क्यों चर्चा
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 सालों के बाद क्यों चर्चा
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्धरमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्धरमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
weather update
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स