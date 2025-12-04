Shukra Asta 2025 : हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, क्‍योंकि शुभ मुहूर्त में किए गए काम का ज्‍यादा फल मिलता है. विवाह के लिए भी पंचांग देखकर, ग्रह-नक्षत्र, लड़का-लड़की की कुंडली आदि सभी को ध्‍यान में रखकर मुहूर्त निकाला जाता है और रस्‍मो-रिवाज से शादी की जाती है. वहीं साल में कुछ ऐसे समय होते हैं, जिनमें सारे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं. जैसे- चातुर्मास के 4 महीने, साल में 2 बार एक-एक महीने तक चलने वाला खरमास, होलाष्‍टक आदि. इसके अलावा भी 2 ग्रहों का अस्‍त होना शादियों पर रोक लगा देता है.

विवाह मुहूर्त के लिए जरूरी ये 2 ग्रह

हिंदू धर्म में चातुर्मास, खरमास, होलाष्‍टक, पौष आदि समय को छोड़ दें तो भी विवाह मुहूर्त के लिए 2 ग्रहों की स्थिति भी बहुत अहम होती है. यदि ये 2 ग्रह उदित स्थिति में ना हों तो भी शादियां नहीं हो सकती हैं. ये ग्रह हैं गुरु और शुक्र ग्रह. गुरु और शुक्र दोनों ग्रहों को ज्‍योतिष में शुभ ग्रह माना गया है. गुरु ग्रह ज्ञान, गुरु, सुख, सौभाग्‍य, विवाह के कारक हैं. कुंडली में गुरु कमजोर हो तो जातक के विवाह में बहुत समस्‍याएं आती हैं. विवाह में देरी होती है, शादी हो जाए तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है.

वहीं शुक्र ग्रह धन-विलासिता, प्रेम, रोमांस के कारक हैं. कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो जातक को प्रेम नहीं मिलता है. उसके जीवन में प्‍यार का कोना हमेशा खाली रहता है. शादी हो भी जाए तो पार्टनर से रिश्‍ते अच्‍छे नहीं रहते या अलगाव हो जाता है. इसलिए शादी के लिए शुक्र का अच्‍छा स्थिति में होना जरूरी होता है.

गुरु-शुक्र अस्‍त हों तो नहीं होती शादी

यही वजह है कि जब गुरु या शुक्र ग्रह अस्‍त हों तो विवाह नहीं करना चाहिए. इसे आम बोलचाल की भाषा में तारा डूबना कहते हैं. जब गुरु या शुक्र ग्रह सूर्य के साथ किसी राशि में आ जाते हैं, तो वे अस्‍त हो जाते हैं. उनके प्रभाव में कमी आ जाती है और वे अशुभ फल देने लगते हैं. ऐसे समय में विवाह करने पर दांपत्‍य सुख में कमी आती है, पति-पत्‍नी का रिश्‍ता कमजोर रहता है.

दिसंबर में अस्‍त हो रहे शुक्र

साल 2025 में 13 दिसंबर से शुक्र ग्रह अस्‍त हो रहे हैं और 29 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इस बीच 1 महीने शुक्र ग्रह धनु राशि में सूर्य के साथ रहेंगे. सूर्य के धनु राशि में रहने के दौरान खरमास चलेगा, जो कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन समाप्‍त हो जाएगा. लेकिन शुक्र अस्‍त रहने के कारण 14 जनवरी 2026 के बाद भी विवाह प्रारंभ नहीं होंगे. बल्कि लोगों को शादी करने के लिए फरवरी 2026 का इंतजार करना पड़ेगा.

यहां तक कि बसंत पंचमी को शादी और शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी कि यह दिन इतना शुभ होता है कि बिना मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ कार्य बसंत पंचमी के दिन किया जा सकता है. साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है. चूंकि शुक्र 29 जनवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे, इस कारण बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी खाली चला जाएगा.

