दशहरे पर कर लें ये चमत्‍कारिक उपाय, दिवाली से पहले ही हो जाएगा मां लक्ष्‍मी का आपके घर में आगमन

Dussehra ke Upay: दशहरा या विजयादशमी महापर्व बहुत खास दिन होता है. दशहरे के दिन किए गए उपाय तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं. साथ ही यह दिन दिवाली से पहले ही मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने का सुनहरा मौका भी होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:27 AM IST
Dussehra 2025 Date Upay: दशहरा का दिन बुराई पर अच्‍छाई जीत का पर्व है और इस दिन रावण दहन किया जाता है. इसी दिन प्रभु राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी, इसलिए इसे विजयादशमी पर्व भी कहते हैं. दशहरे का दिन जीवन में नकारात्‍मकता, समस्‍याओं, तंगी को खत्‍म करके सकारात्‍मक ऊर्जा पाने का दिन भी होता है. साथ ही दशहरे के दिन कुछ उपाय करके मां लक्ष्‍मी को भी प्रसन्‍न किया जा सकता है. जानिए दशहरा पर्व पर धन, समृद्धि, खुशहाली पाने के चमत्‍कारिक उपाय.  

यह भी पढ़ें: नवरात्रि की महानवमी पर ग्रहों का 'महासंयोग', इन राशियों को अचानक मिलेगा इतना धन जितना सोचा भी नहीं होगा

दशहरा के उपाय 

- दशहरा के दिन शमी के पेड़ की पूजा करें, फिर शमी के कुछ पत्‍ते घर में लाकर धन स्‍थान पर रख सकते हैं. ऐसा करने से धन बढ़ता है. 

- दशहरे के दिन झाड़ू का दान करें. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार ऐसा करने से घर के तमाम वास्तु दोष दूर होते हैं. घर की नकारात्‍मकता दूर होती है और घर में समृद्धि बढ़ती है. धन-धान्‍य बढ़ता है.

- दशहरे की पूजा में नारियल अर्पित करें, फिर इस नारियल को धन स्‍थान पर रख लें. इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है. इनकम के स्‍त्रोत बढ़ेंगे. 

-  रावण दहन की राख को घर के कोनों में छिड़कने से तो बहुत लाभ होता है. इससे घर में सकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ती है, वास्‍तु दोष दूर होते हैं. घर में खुशहाली आती है. आर्थिक बाधाएं खत्म होती हैं.

- दशहरे के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें. मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए दशहरे के दिन लक्ष्‍मी सूक्‍त का पाठ करें. इससे अपार धन-संपत्ति मिलती है. मां लक्ष्‍मी घर में वास करती हैं. 

- दशहरे की रात घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाएं. यह उपाय सुख-समृद्धि के योग बनाता है. जीवन में नए अवसर देता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Dussehra 2025

