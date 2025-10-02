Dussehra 2025: आज 2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है. दशहरा या विजयादशमी के दिन राशि के अनुसार दान और उपाय करना बहुत लाभ देता है.
Dussehra Upay: दशहरा या विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इसी दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था. साथ ही आज 9 दिन से विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है. विजयादशमी का पवित्र दिन जीवन से नकारात्मकता खत्म करने और सौभाग्य-समृद्धि पाने का दिन भी होता है. इसके लिए अपनी राशि के अनुसार कुछ चीजों का दान करें. जानिए आज मेष से मीन राशि के जातक दशहरा पर किन चीजों का दान करें और क्या उपाय करें, जानिए.
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातक दशहरे के दिन भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पूजा करें. गेहूं और गुड़ का दान करें. घर में शमी का पौधा लगाएं,
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातक दशहरे के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और कमल का फूल अर्पित करें. कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटें. चावल और आटा का दान करें.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लोग शमी का पौधा लगाकर उसकी पूजन करें. साथ ही गरीबों को फलों का दान करें.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के लोग दशहरे पर भगवान श्रीराम की पूजा करें, भोग में खीर या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें. दिन में दूध-दही का दान करें.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के लोग सूर्य देव की पूजा करें. उन्हें अर्घ्य चढ़ाएं. दशहरा के दिन गुड़, मूंगफली और सेब का दान करें.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के लोग आज शमी का पौधा लगाएं. गरीबों को भोजन कराएंग. हरे रंग की चूड़ी, कपड़े दान करें.
तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातक आज मां लक्ष्मी की पूजा करके सफेद मिठाई का भोग लगाएं. जरूरतमंदों को चावल, सफेद कपड़े, धन का दान करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के लोग प्रभु राम के दरबार और हनुमान जी की पूजा करें. भोग में लाल रंग की मिठाई अर्पित करें. जरूरतमंदों को लाल सेब और कपड़े का दान करें
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के लोग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भी पूजा करें. पीले रंग के कपड़ों और अन्न का दान करें. गरीबों को भोजन कराएं.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातक दशहरे पर भगवान श्रीराम की पूजा करें. साथ ही शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं. गरीबों को भोजन कराएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातक दशहरे पर राम दरबार स्थापित करके उसकी पूजा करें. घर में शमी का पौधा लगाएं. जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें.
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातक दशहरे की पूजा में पीली मिठाई अर्पित करें. गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
