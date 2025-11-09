रविवार को ये चीजें खाना बेहद अशुभ, घटता है कॉन्फिडेंस, छिन जाते हैं हाथ आए मौके, घेर लेती हैं बीमारियां

What should not eat on Sunday: रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है. सूर्य देव ऐसे भगवान हैं जो रोजाना साक्षात दर्शन देते हैं. साथ ही ज्‍योतिष शास्‍त्र में उन्‍हें ग्रहों का राजा कहा गया है. कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो पद, प्रतिष्‍ठा और सम्‍मान मिलता है. जातक का आत्‍मविश्‍वास उत्‍तम होता है, वह लीडरशिप के मामले में बहुत आगे होता है. उसकी सेहत अच्‍छी रहती है. पिता से रिश्‍ते बेहतर रहते हैं. वहीं कमजोर सूर्य ढेरों बीमारियों के साथ जीवन में कई परेशानियां भी देते हैं. इसलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति सही रखने के लिए रविवार को कुछ बातों का ध्‍यान रखना चाहिए. क्‍योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है. इस दिन सूर्य देव की पूजा करना, अर्घ्‍य देना और कुछ बातों का ध्‍यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसा करने से सूर्य कई गुना ज्‍यादा शुभ फल देने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: 17 दिन के अंदर 2 भारी ग्रह बदलेंगे चाल, मच जाएगा तहलका, जानें किन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

रविवार को ना खाएं ये चीजें

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार के दिन कुछ चीजें खाने से पर‍हेज करना चाहिए, जो कुंडली में सूर्य को कमजोर करती हैं.

- रविवार के दिन नमक का सेवन करना वर्जित होता है. जितना हो सके इस दिन नमक ना खाएं.

- इसके अलावा रविवार के दिन काली उदड़ की दाल, लाल साग, और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए. इनका संबंध शनि से है और शनि व सूर्य के बीच शत्रुता का भाव है.

- रविवार का दिन बेहद शुभ होता है, इस दिन तामसिक चीजें खाने से बचें. वरना सूर्य अशुभ फल देने लगते हैं. ऐसा करने से कामों में बेवजह रुकावटें आती हैं. कॉन्फिडेंस कम होता है, बीमारियां घेर लेती हैं.

- इसके अलावा रविवार को खट्टी चीजें खाने से भी बचें. वरना सूर्य ग्रह पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही पितृ दोष भी लगता है. इससे सौभाग्‍य भी दुर्भाग्‍य में बदल जाता है.

यह भी पढ़ें: गुड न्‍यूज से होगी तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत, 4 राशियों को होगा धन लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

रविवार को करें इन चीजों का दान

यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो रोजाना सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य दें. तांबे के पात्र में साफ जल लेकर उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्‍य दें. ऐसा करने से आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है, प्रतिष्‍ठा बढ़ती है, सेहत अच्‍छी रहती है. साथ ही रविवार को लाल रंग के कपड़ों, गुड़, गेहूं, घी का दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)