Advertisement
trendingNow12994617
Hindi Newsऐस्ट्रो

रविवार को ये चीजें खाना बेहद अशुभ, घटता है कॉन्फिडेंस, छिन जाते हैं हाथ आए मौके, घेर लेती हैं बीमारियां

Sunday Tips : रविवार का दिन छुट्टी के कारण लोगों के लिए खास होता है, लेकिन इस दिन छुट्टी के चक्‍कर में कुछ गलतियां ना करें. ज्‍योतिष के अनुसार रविवार के दिन कुछ चीजें खाने से बचना चाहिए, वरना कुंडली में सूर्य कमजोर अशुभ फल देने लगते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रविवार को ये चीजें खाना बेहद अशुभ, घटता है कॉन्फिडेंस, छिन जाते हैं हाथ आए मौके, घेर लेती हैं बीमारियां

What should not eat on Sunday: रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है. सूर्य देव ऐसे भगवान हैं जो रोजाना साक्षात दर्शन देते हैं. साथ ही ज्‍योतिष शास्‍त्र में उन्‍हें ग्रहों का राजा कहा गया है. कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो पद, प्रतिष्‍ठा और सम्‍मान मिलता है. जातक का आत्‍मविश्‍वास उत्‍तम होता है, वह लीडरशिप के मामले में बहुत आगे होता है. उसकी सेहत अच्‍छी रहती है. पिता से रिश्‍ते बेहतर रहते हैं. वहीं कमजोर सूर्य ढेरों बीमारियों के साथ जीवन में कई परेशानियां भी देते हैं. इसलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति सही रखने के लिए रविवार को कुछ बातों का ध्‍यान रखना चाहिए. क्‍योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है. इस दिन सूर्य देव की पूजा करना, अर्घ्‍य देना और कुछ बातों का ध्‍यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसा करने से सूर्य कई गुना ज्‍यादा शुभ फल देने लगते हैं. 

यह भी पढ़ें: 17 दिन के अंदर 2 भारी ग्रह बदलेंगे चाल, मच जाएगा तहलका, जानें किन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

रविवार को ना खाएं ये चीजें 

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार के दिन कुछ चीजें खाने से पर‍हेज करना चाहिए, जो कुंडली में सूर्य को कमजोर करती हैं. 

- रविवार के दिन नमक का सेवन करना वर्जित होता है. जितना हो सके इस दिन नमक ना खाएं. 

- इसके अलावा रविवार के दिन काली उदड़ की दाल, लाल साग, और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए. इनका संबंध शनि से है और शनि व सूर्य के बीच शत्रुता का भाव है. 

- रविवार का दिन बेहद शुभ होता है, इस दिन तामसिक चीजें खाने से बचें. वरना सूर्य अशुभ फल देने लगते हैं. ऐसा करने से कामों में बेवजह रुकावटें आती हैं. कॉन्फिडेंस कम होता है, बीमारियां घेर लेती हैं. 

- इसके अलावा रविवार को खट्टी चीजें खाने से भी बचें. वरना सूर्य ग्रह पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही पितृ दोष भी लगता है. इससे सौभाग्‍य भी दुर्भाग्‍य में बदल जाता है. 

यह भी पढ़ें: गुड न्‍यूज से होगी तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत, 4 राशियों को होगा धन लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

रविवार को करें इन चीजों का दान 

यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो रोजाना सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य दें. तांबे के पात्र में साफ जल लेकर उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्‍य दें. ऐसा करने से आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है, प्रतिष्‍ठा बढ़ती है, सेहत अच्‍छी रहती है. साथ ही रविवार को लाल रंग के कपड़ों, गुड़, गेहूं, घी का दान करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

sunday tips

Trending news

Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार