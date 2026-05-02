Ego Zodiac Signs: इन 5 राशि वालों के सिर चढ़कर बोलता है अहंकार! थोड़ी सी उपलब्धि में खुद को मान बैठते सुपर पॉवर

Ego Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जन्म की स्थिति और राशि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं. कुछ लोग स्वभाव से अत्यंत शांत होते हैं, तो कुछ अपनी बात मनवाने और तर्कों में विजय पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, पांच राशियां ऐसी हैं, जिनसे संबंधित जातक न सिर्फ बहस करने में माहिर होते हैं, बल्कि अपनी आक्रामकता से हर विवाद को अपने पक्ष में मोड़ने का दम रखते हैं. इन राशियों के जातकों का आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है. इसलिए, ये अपनी गलती पर भी सामने वालों की सुनना पसंद नहीं करते. इतना ही नहीं, इन राशियों के जातक महज थोड़ी सी उपलब्धि में खुद को सुपर पॉवर समझ बैठते हैं, जो इनके पतन का कारण बनती है.

मेष राशि

मेष राशि के जातक स्वभाव से प्रतिस्पर्धी होते हैं. राशि चक्र की पहली राशि होने के कारण इनमें नंबर वन बने रहने की स्वाभाविक इच्छा होती है. ये खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए ये जातक किसी भी स्तर तक जा सकते हैं. इनकी आक्रामकता और सीधे प्रहार करने की क्षमता विरोधियों को पस्त कर देती है. इन्हें हारना पसंद नहीं है, इसलिए ये तब तक नहीं रुकते जब तक जीत हासिल न कर लें. कई बार इनका अहंकार इन्हें ले डूबता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोग बेहद सामाजिक और चतुर माने जाते हैं. इनका निरीक्षण कौशल अद्भुत होता है, जिससे इन्हें लगता है कि इन्हें हर विषय का संपूर्ण ज्ञान है. ये शारीरिक बल के बजाय शब्दों के खेल से लड़ाई जीतते हैं. अपनी वाकपटुता और हाजिरजवाबी से ये सामने वाले को भ्रमित कर देते हैं और बहस को बड़ी चतुराई से अपनी ओर मोड़ लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक अपने लक्ष्य और विचारों के प्रति बहुत अधिक जुनूनी होते हैं. जब ये किसी मुद्दे पर अड़ जाते हैं, तो इन्हें हराना सबसे वश की बात नहीं होती. ये अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तर्कों का जवाब देते हैं लेकिन इनका अति आत्मविश्वास कई बार अहंकार में बदल जाता है. अहंकारी स्वभाव के वजह से ये ना तो दोस्ती निभा पाते हैं और न ही इनका दांपत्य जीवन सुखद होता है.

तुला राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला राशि राशि शुक्र ग्रह के अधीन होती है. इस राशि के जातकों को अपने किसी भी निर्णय पर बहुत भरोसा होता है. लेकिन, यही भरोसा इस राशि के जातकों के लिए अहंकार की वजह बन जाती है. चूंकि, राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं, इसलिए अक्सर ये दूसरों के सामने बुद्धिमानी और सुंदरता का दिखावा करते हैं. इनकी चाहत होती है कि हर कोई इनकी बातों का अक्षरशः पालन करे. साथ ही, ये इतने अहंकारी होते हैं कि आसानी से अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते. इसके अलावा जब इन्हें लगता है कि कोई इनकी बातों को तरजीह नहीं दे रहा है, तो ये अड़ियल रुख अपना लेते हैं. ऐसे जातक अपने अहंकार की वजह से रिश्ते में भी कड़वाहट घोल लेते हैं.

यह भी पढ़ें: बृहस्पति के नक्षत्र गोचर से शुरू होगा इन 5 राशि वालों का गोल्डन पीरियड, देवगुरु देंगे अपार धन और बड़ी कामयाबी!

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक अपनी बात रखने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन दूसरों की सुनने में इनकी रुचि काफी कम होती है. बहस के दौरान ये सिर्फ अपने दृष्टिकोण को प्रधानता देते हैं और सामने वाले की दलीलों की परवाह नहीं करते. इनका विद्रोही स्वभाव और तर्क करने की क्षमता इन्हें किसी भी वाद-विवाद में हावी रहने में मदद करती है. ये अपनी बात को इतनी दृढ़ता से रखते हैं कि सामने वाला हार मान लेता है. हालांकि, आखिरकार इनका अहंकार इन्हें नष्ट कर देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)