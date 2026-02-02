Advertisement
Horoscope Today 2 february 2026 : आज का दिन धार्मिक लिहाज से भी अहम है क्‍योंकि 2 फरवरी 2026 से फाल्‍गुन मास शुरू हो रहा है. महाशिवरात्रि वाले फाल्‍गुन महीने की शुरुआत महादेव को समर्पित सोमवार से हो रही है जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगी. पढ़ें 2 फरवरी 2026 सोमवार का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:00 AM IST
Rashifal 2 february 2026 : आज का दिन मिथुन राशि वालों को मेहनत का फल देगा. सिंह राशि के जातक आज बड़े फैसले लेने से बचें. मकर राशि वालों को अपने प्रयास बेकार जाते नजर आएंगे, लेकिन धैर्य रखें. वहीं मीन राशि वालों को सीनियर्स का सहयोग. विस्‍तार से जानिए सभी राशियों का आज का राशिफल. 

मेष: आज कामकाज में आपकी मेहनत सामने आएगी और लोग उसे नोटिस भी करेंगे. नए काम में जोश रहेगा, लेकिन उतावलापन नुकसान कर सकता है. रिश्तों में सामने वाले की बात समझना जरूरी होगा. पैसों के मामले में स्थिति काबू में रहेगी. काम या पढ़ाई में सोच-समझकर बनाई गई योजना फायदा देगी. यात्रा ठीक रहेगी. घर में बातचीत से माहौल बेहतर बना रहेगा. बच्चों को सही दिशा दिखाने की जरूरत होगी.

वृषभ: आज कार्यक्षेत्र में मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रफ्तार खुद तय करनी होगी. प्रेम संबंधों में भरोसा और अपनापन महसूस होगा. खर्चों पर हल्का नियंत्रण रखना समझदारी रहेगी. काम या व्यवसाय में अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. सफर साधारण रहेगा, लेकिन किसी जरूरी काम में मदद करेगा. परिवार में सहयोग मिलेगा. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें.

मिथुन: आज काम से जुड़े प्रयास रंग लाते दिखेंगे. साथ काम करने वालों से तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की खुशी के पल मिल सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा. पढ़ाई या व्यवसाय में लगातार मेहनत काम आएगी. यात्रा से मन हल्का होगा. परिवार में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है.

कर्क: आज काम के दौरान कुछ दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी. रिश्तों में भावनात्मक समझ बनी रहेगी. पैसों के मामले में धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा. पढ़ाई या काम में धैर्य जरूरी रहेगा. यात्रा सुरक्षित रहेगी. घर का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा. बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें.

सिंह: आज आपके काम की सराहना हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. टीम के साथ तालमेल जरूरी रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और अपनापन रहेगा. धन के मामले सामान्य रहेंगे, बड़े फैसले टालना बेहतर होगा. पढ़ाई या व्यवसाय में आपका अनुभव मदद करेगा. यात्रा से फायदा मिल सकता है. घर में बड़ों का सहयोग मिलेगा. बच्चों के हुनर को प्रोत्साहन दें.

कन्या: आज आपकी मेहनत और व्यवस्थित सोच काम आएगी. रिश्तों में बातचीत का तरीका बहुत मायने रखेगा. खर्च सोच-समझकर करें. काम या पढ़ाई में अनुशासन से अच्छे नतीजे मिलेंगे. छोटी यात्रा फायदेमंद हो सकती है. परिवार में समझदारी से बात सुलझेगी. बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा.

तुला: आज जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे. प्रेम जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी. आमदनी और खर्च का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. काम या व्यवसाय में नियमों का पालन आपको आगे रखेगा. यात्रा मन को सुकून देगी. घर में खुलकर बात करने से पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं. बच्चों को सहयोग दें.

वृश्चिक: आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, बस समय का सही उपयोग करें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. निवेश या पैसों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें. अधूरे काम पूरे होने से राहत मिलेगी. यात्रा से फायदा हो सकता है. परिवार का साथ मिलेगा. बच्चों की सेहत और पढ़ाई पर ध्यान दें.

धनु: आज नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जो आपको थोड़ा व्यस्त रखेंगी. रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. काम या पढ़ाई में अनुशासन जरूरी होगा. यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे. परिवार में तालमेल बना रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा.

मकर: आज आपके प्रयास सही दिशा में जाते दिखेंगे, बस धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में भरोसा और समझ मजबूत होगी. पैसों के मामले संतुलन में रहेंगे. काम या पढ़ाई में नियमितता आपको आगे बढ़ाएगी. यात्रा से कुछ नया सीखने को मिलेगा. घर का माहौल शांत रहेगा. बच्चों पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दें.

कुंभ: आज कुछ नया करने का मन रहेगा और आपकी सोच लोगों को अलग नजर आएगी. रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी होगा. पैसों के मामले में जोखिम से बचें. काम या व्यवसाय में बदलाव की जरूरत महसूस हो सकती है. सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी. संतान से जुड़ी खुशी मिल सकती है.

मीन: आज आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है. किसी वरिष्ठ का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. धन के मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं. काम या पढ़ाई में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. यात्रा मन को तरोताजा करेगी. घर में सहयोग बना रहेगा. बच्चों से जुड़ी चिंता कम होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

