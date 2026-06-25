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सपने में खुद को ऊंचाई या पहाड़ से गिरते देखने का क्या है मतलब? स्वप्न शास्त्र से जानिए इसके पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत

Swapna shastra astrology tips: ये खबर स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में छत, आसमान या पहाड़ से गिरने के अलग अलग मायनों, उससे जुड़े मानसिक तनाव और इसके शुभ अशुभ पहलुओं की पूरी जानकारी देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:18 AM IST
सपने में खुद को ऊंचाई या पहाड़ से गिरते देखने का क्या है मतलब? स्वप्न शास्त्र से जानिए इसके पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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