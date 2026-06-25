Swapna shastra astrology tips: रात में गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक लगे कि आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ या छत से सीधे नीचे गिर रहे हैं... सोचकर ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं न? ऐसे सपनों के बाद अक्सर लोग हड़बड़ाकर उठ जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और बाकी की रात बस यही सोचने में निकल जाती है कि आखिर इस सपने का क्या मतलब था.
हमारे बड़े बुजुर्ग और पुराना स्वप्न शास्त्र कहते हैं कि ये सपने बेवजह नहीं आते. असल में, जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल, मानसिक तनाव या किसी बात का डर चल रहा होता है, तो हमारा दिमाग हमें सपनों के जरिए ये संकेत देता है.
मान लीजिए कि आपने सपने में खुद को अपने ही घर की छत, बालकनी या किसी ऊंची बिल्डिंग से गिरते हुए देखा है. ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र की मानें तो इसे एक तरह का रेड अलर्ट समझना चाहिए. इस तरह के सपने का सीधा कनेक्शन आपके पैसे और समाज में आपकी इज्जत से होता है.
ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. अगर आप नौकरी करते हैं, तो ऑफिस में बॉस से अनबन हो सकती है या काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. वहीं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लें.
कई बार लोग सपने में खुद को सीधे बादलों या उड़ते हुए हवाई जहाज से नीचे गिरते देखते हैं. ऐसा तब होता है जब आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं. जब असल जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर बहुत भारी हो जाता है, तो दिमाग इस तरह का रिएक्शन देता है.
स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह सपना आपके लिए एक मैसेज है कि अब रुकिए और अपने शरीर व मन को थोड़ा आराम दीजिए. ऐसा सपना दिखने के बाद अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और हां, गाड़ी चलाते समय या कहीं सफर करते समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहें.
अगर आप सपने में खुद को किसी ऊंचे पहाड़ या गहरी अंधेरी खाई में गिरते हुए पाते हैं, तो यह आपके डगमगाते आत्मविश्वास को दिखाता है. जब हमें लगने लगता है कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं या समाज में हमारी इमेज खराब हो सकती है, तब ऐसे सपने आते हैं.
इसके अलावा, एक और डरावनी स्थिति होती है. जब सपने में कोई आपको पीछे से धक्का दे दे. अगर ऐसा दिखे, तो समझ जाइए कि आपको अपने आसपास के लोगों, दोस्तों या रिश्तेदारों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. कोई बहुत करीबी इंसान आपकी उम्मीदें तोड़ सकता है.
लेकिन राहत की बात यह है कि ऊंचाई से गिरने का हर सपना बुरा नहीं होता. इसके कुछ अच्छे मायने भी होते हैं. मान लीजिए कि आप बहुत ऊपर से गिरे, लेकिन जमीन पर आने के बाद आपको खरोंच तक नहीं आई और आप बिल्कुल भले चंगे बच गए. तो खुश हो जाइए, यह बेहद शुभ संकेत है.
इसका मतलब है कि जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप उसे आसानी से पार कर लेंगे. इसी तरह, अगर गिरते गिरते आपकी नींद खुल जाए या सपने में आप अपने किसी दुश्मन को नीचे गिरते हुए देखें, तो यह आपकी सूझबूझ और आने वाली बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा करता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)