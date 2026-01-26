Ank Rashifal Feruary 2026 : न्‍यूमेरोलॉजी में मूलांक के जरिए पर्सनालिटी, भविष्‍य बताया जाता है. मूलांक व्‍यक्ति की जन्‍मतारीख को जोड़कर निकाला जाता है. जैसे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए व्‍यक्ति का मूलांक 1 होगा. यहां जानिए फरवरी 2026 का अंक ज्‍योतिष भविष्‍यफल.

मूलांक 1 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

इस महीने रिश्तों में धोखे या गलतफहमियों की संभावना है, इसलिए कुछ बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा. लोगों पर अनियंत्रित विश्वास करने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही आगे चलकर परेशानी बन सकती है, इसलिए अभी से सतर्क रहें. फाइनेंस के मामले में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें. गणपति जी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगी.

शुभ रंग: पीला

लकी डे: रविवार

मूलांक 2 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

इस महीने आपको नई नौकरी या अच्छी अवसर मिल सकते हैं, इसलिए मौके का पूरा फायदा उठाएँ. बिज़नेस से जुड़े नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं, सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य के मामले में मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है, दवाइयाँ समय पर लें और जिम या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. फाइनेंस के मामले में जरूरत से ज़्यादा खर्च पर नियंत्रण रखें, खासकर महंगे सामान पर. केवल आवश्यक चीजों पर खर्च करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लकी दिन: सोमवार

लकी रंग: बेबी पिंक

मूलांक 3 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

इस महीने करियर में स्थानांतरण के संकेत बन रहे हैं और पदोन्नति भी मिल सकती है. समाज और कामकाज में आपकी पहचान बनेगी, तथा करियर को लेकर नए उत्साह का अनुभव होगा. स्वास्थ्य के लिए गले का ध्यान रखें, गर्म पानी पीएँ, हरी इलायची लें और नियमित ध्यान लाभकारी रहेगा. यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है या किसी को उधार दिया है, तो उसे वापस पाने की संभावना है. यदि आप आर्थिक समस्या में हैं, तो आपसे कम उम्र का व्यक्ति आर्थिक मदद कर सकता है. भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी.

शुभ रंग: लेमन

लकी दिन: रविवार

मूलांक 4 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना मूलांक 4 वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. करियर में पुरानी लंबित काम या जिम्मेदारियां फिर से सामने आ सकती हैं, इसलिए शॉर्टकट अपनाने से बचें. झूठ या बेईमानी से किया गया काम आपके नौकरी या बिज़नेस में रुकावट ला सकता है. पैसे के मामले में चिंता रह सकती है और धन कहीं अटक सकता है, इसलिए इस समय बड़ी डील या जोखिम भरा निवेश से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों से जुड़ी समस्याएँ परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसलिए आंखों की सही देखभाल करें और डॉक्टर से सलाह लें. मानसिक शांति के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना फायदेमंद रहेगा.

लकी दिन: शुक्रवार

लकी रंग: ब्राउन

मूलांक 5 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना मूलांक 5 वालों के लिए करियर के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस समय बॉस आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आ सकती हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने करियर पर पूरा ध्यान दें, व्यावहारिक बनें और समय का सही इस्तेमाल करें. स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं, जैसे एसिडिटी और गैस, में परेशानी हो सकती है. गुनगुना पानी का नियमित सेवन करें और बहुत तली-भुनी चीज़ों से दूर रहें. आर्थिक दृष्टि से यह समय ठीक है और लाभ के योग बन रहे हैं, हालाँकि खर्च घर के मांगलिक या पारिवारिक कार्यों पर हो सकता है. मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए माता दुर्गा की पूजा करें.

लकी रंग: हरा

लकी दिन: शुक्रवार

मूलांक 6 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना करियर के संदर्भ में बहुत अच्छा रहेगा. इस समय आप कई चीजों से प्रेरित होंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे. आपके किए गए कार्य से आपको अलग पहचान मिल सकती है, और करियर में तेजी से बढ़ने के संकेत हैं. नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, जिसे लेकर आप काफी उत्साहित रहेंगे. स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप अपने दैनिक रूटीन में बदलाव करें. योग या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि जोड़ें और आलस्य से दूर रहें. आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल है; आप प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, या किसी नए कोर्स में पैसे लगाना भविष्य में फायदेमंद हो सकता है. माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें.

लकी रंग: सफेद

लकी दिन: मंगलवार

मूलांक 7 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना करियर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा. ऑफिस में कोई महिला मित्र या सहकर्मी आपका सहयोग कर सकती है, जिससे काम आसान होगा. बिजनेस या नौकरी में अच्छी बढ़ोतरी के संकेत हैं, और आप नई चीजों को खोजेंगे. आर्थिक स्तर पर समय बहुत अच्छा है; ऑफिस या बिजनेस से बड़ा धन लाभ मिल सकता है. धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, जिससे आत्मसंतोष का अनुभव होगा. यदि कहीं पैसा फंसा है, तो उसे वापसी की संभावना है, इसलिए निराश न हों. स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है; अपनी दिनचर्या को बनाए रखें. पैदल चलना आपके लिए खासतौर पर फायदेमंद रहेगा. कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वॉक पर जरूर जाएं. भगवान विष्णु की पूजा करें.

लकी रंग: पीला

लकी दिन: गुरुवार

मूलांक 8 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना मूलांक 8 वालों के लिए करियर में मजबूती और आगे बढ़ने के अवसर लाएगा. इस समय आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं और नए प्रोजेक्ट भी हाथ में आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को बॉस का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहतर बनेगी और करियर का ग्राफ़ ऊपर जाएगा. स्वास्थ्य के मामले में त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपनी स्किन और ऊर्जा का भी ध्यान रखें. ज्यादा लोगों के संपर्क में रहने से नज़र लगने की संभावना बन सकती है, ऐसे में मेडिटेशन और मंत्र जाप फायदेमंद रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से परिवार पर खर्च, नया वाहन खरीदना या बच्चों की शिक्षा में निवेश भविष्य में अच्छा परिणाम देगा. ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, इसलिए भगवान शिव की पूजा और दान-पुण्य अवश्य करें.

शुभ रंग: नीला

शुभ दिन: शनिवार

मूलांक 9 (फरवरी 2026 अंक राशिफल)

फरवरी का महीना करियर के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस समय अधिक प्रयास करने होंगे, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेंगे. कार्य से जुड़ी यात्राएँ अधिक हो सकती हैं और स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य के मामले में कोई पुरानी बीमारी फिर से सामने आ सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें और छोटी समस्याओं को गंभीरता से लें. कंधों और कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए व्यस्त दिनचर्या के कारण पर्याप्त आराम करें. आर्थिक मामलों में दबाव महसूस हो सकता है; विशेषकर यदि आपने लोन लिया है तो उसे चुकाने में कठिनाई हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और महंगे सामान की बजाय जरूरत की चीजों पर ही खर्च करें. हनुमान जी की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी.

लकी रंग: पर्पल

लकी दिन: बुधवार

