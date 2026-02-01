February me janme log kaise hote hain : ज्‍योतिष शास्‍त्र में राशि के अलावा हर महीने में पैदा हुए लोगों की पर्सनालिटी के बारे में भी बताया गया है. फरवरी महीने में जन्‍मे लोगों की बात करें तो इस महीने में पैदा हुए लोगों पर कुछ ग्रहों का खास प्रभाव रहता है. फरवरी महीने में ग्रहों के राजा सूर्य आधे महीने मकर राशि में रहते हैं और बाकी आधे महीने में कुंभ राशि में रहते हैं. मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्‍वामी शनि ग्रह हैं. कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फरवरी में जन्‍मे लोग शनि के प्रभाव के चलते ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं. साथ ही इनकी पर्सनालिटी भी आकर्षक रहती है.

बुद्धिमान और संवदेनशील

फरवरी महीने में पैदा हुए लोग दिमाग से तेज होते हैं और इसके साथ ही दिल के भी अच्‍छे होते हैं. ये लोग खासे संवेदनशील होते हैं. इस कारण ये दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ लेते हैं. इन खूबियों के चलते वे लोगों से आसानी से ना केवल दोस्‍ती कर लेते हैं, बल्कि गहरा रिश्‍ता भी बना लेते हैं.

प्‍यार में खा जाते हैं गच्‍चा

सेंसेटिव होने के बाद भी फरवरी में पैदा हुए लोगों को प्‍यार के मामले में खासा स्‍ट्रगल करना पड़ता है. इन लोगों के प्रेम संबंध स्‍थायी नहीं रह पाते हैं. ईगो के चक्‍कर में ये अपने लव पार्टनर के साथ ना तो सही तरीके एडजस्‍ट हो पाते हैं और ना ही रिश्‍ता निभा पाते हैं.

क्रिएटिव और महत्‍वाकांक्षी

फरवरी में जन्‍मे लोग क्रिएटिव होते हैं. वे नई-नई योजनाएं बनाने और उन्‍हें एग्‍जीक्‍यूट करने में भी सफल होते हैं. इस दौरान आने वाली चुनौतियों से लड़ने में भी ये लोग नहीं घबराते हैं. ये लोग महत्‍वाकांक्षी भी होते हैं. लिहाजा अपनी इन सारी खूबियों के चलते जीवन में पैसा और सफलता दोनों पाते हैं. ये लोग भाग्‍य से ज्‍यादा कर्म पर भरोसा करने वाले होते हैं. साथ ही इन लोगों की कला में रुचि होती है. वे कला, संगीत, साहित्‍य के क्षेत्र में जाएं तो खूब सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं.

आजादी पसंद

ये लोग सेल्‍फ-मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम में सपने पूरे करने में जुटे रहते हैं. इसके अलावा ये लोग आजादी पसंद होते हैं. इन्‍हें किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं होता है. इस कारण उनके वैवाहिक जीवन में कई बार समस्‍याएं भी होती हैं.

