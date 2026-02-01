Advertisement
trendingNow13093887
Hindi Newsऐस्ट्रोFebruary Born Personality : बुद्धिमान, सेंसेटिव, अमीर पर प्‍यार के मामले में...फरवरी में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं?

February Born Personality : बुद्धिमान, सेंसेटिव, अमीर पर प्‍यार के मामले में...फरवरी में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं?

February born people : फरवरी महीना शुरू हो गया है और फरवरी में जन्‍मे लोगों की खासियतों की बात करें तो ये लोग बेहद संवेदनशील, बुद्धिमान और महत्‍वाकांक्षी होते हैं. जानिए फरवरी में जन्‍मे लोगों की पर्सनालिटी की खास बातें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

February Born Personality : बुद्धिमान, सेंसेटिव, अमीर पर प्‍यार के मामले में...फरवरी में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं?

February me janme log kaise hote hain : ज्‍योतिष शास्‍त्र में राशि के अलावा हर महीने में पैदा हुए लोगों की पर्सनालिटी के बारे में भी बताया गया है. फरवरी महीने में जन्‍मे लोगों की बात करें तो इस महीने में पैदा हुए लोगों पर कुछ ग्रहों का खास प्रभाव रहता है. फरवरी महीने में ग्रहों के राजा सूर्य आधे महीने मकर राशि में रहते हैं और बाकी आधे महीने में कुंभ राशि में रहते हैं. मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्‍वामी शनि ग्रह हैं. कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फरवरी में जन्‍मे लोग शनि के प्रभाव के चलते ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं. साथ ही इनकी पर्सनालिटी भी आकर्षक रहती है. 

बुद्धिमान और संवदेनशील 

फरवरी महीने में पैदा हुए लोग दिमाग से तेज होते हैं और इसके साथ ही दिल के भी अच्‍छे होते हैं. ये लोग खासे संवेदनशील होते हैं. इस कारण ये दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ लेते हैं. इन खूबियों के चलते वे लोगों से आसानी से ना केवल दोस्‍ती कर लेते हैं, बल्कि गहरा रिश्‍ता भी बना लेते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

प्‍यार में खा जाते हैं गच्‍चा 

सेंसेटिव होने के बाद भी फरवरी में पैदा हुए लोगों को प्‍यार के मामले में खासा स्‍ट्रगल करना पड़ता है. इन लोगों के प्रेम संबंध स्‍थायी नहीं रह पाते हैं. ईगो के चक्‍कर में ये अपने लव पार्टनर के साथ ना तो सही तरीके एडजस्‍ट हो पाते हैं और ना ही रिश्‍ता निभा पाते हैं.

क्रिएटिव और महत्‍वाकांक्षी 

फरवरी में जन्‍मे लोग क्रिएटिव होते हैं. वे नई-नई योजनाएं बनाने और उन्‍हें एग्‍जीक्‍यूट करने में भी सफल होते हैं. इस दौरान आने वाली चुनौतियों से लड़ने में भी ये लोग नहीं घबराते हैं. ये लोग महत्‍वाकांक्षी भी होते हैं. लिहाजा अपनी इन सारी खूबियों के चलते जीवन में पैसा और सफलता दोनों पाते हैं. ये लोग भाग्‍य से ज्‍यादा कर्म पर भरोसा करने वाले होते हैं. साथ ही इन लोगों की कला में रुचि होती है. वे कला, संगीत, साहित्‍य के क्षेत्र में जाएं तो खूब सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं. 

यह भी पढ़ें: फरवरी में बुध का ट्रिपल गोचर वृष समेत 3 राशियों को करेगा मालामाल, पूरे महीने गिनेंगे नोट

आजादी पसंद 

ये लोग सेल्‍फ-मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम में सपने पूरे करने में जुटे रहते हैं. इसके अलावा ये लोग आजादी पसंद होते हैं. इन्‍हें किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं होता है. इस कारण उनके वैवाहिक जीवन में कई बार समस्‍याएं भी होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

february born people

Trending news

ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
CM Yogi Adityanath
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
PMK
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
Maharastra News
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'