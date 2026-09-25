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करियर और बिजनेस में तरक्की लाएगा फेंगशुई ड्रैगन टर्टल, बस ध्यान रखें ये 3 जरूरी बातें

फेंगशुई शास्त्र के अनुसार ड्रैगन कछुआ घर और दफ्तर में सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और स्थिरता लाता है. ये कुंडली में राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी राहत दिलाता है. इस स्टोरी में ड्रैगन टर्टल को रखने की सही दिशा, सही स्थान और इससे जुड़े जरूरी नियम के बारे डिटेल से जानेंगे.

Written Byharsh singh
Published: Sep 25, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:59 PM IST
करियर और बिजनेस में तरक्की लाएगा फेंगशुई ड्रैगन टर्टल, बस ध्यान रखें ये 3 जरूरी बातें

About the Author

harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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