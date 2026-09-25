/करियर और बिजनेस में तरक्की लाएगा फेंगशुई ड्रैगन टर्टल, बस ध्यान रखें ये 3 जरूरी बातें

फेंगशुई शास्त्र में ड्रैगन कछुए का बहुत महत्व माना जाता है. ये दिखने में आम कछुओं से काफी अलग और खास होता है. इसका मुंह एक शक्तिशाली ड्रैगन का होता है, जबकि इसका शरीर कछुए जैसा दिखता है.
फेंगशुई मान्यताओं को मानें तो ये प्रतीक जीवन में बड़ी सफलता, शक्ति और स्थिरता लेकर आता है. इसके साथ ही ये व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने में भी बहुत मददगार माना जाता है.
ज्योतिष और फेंगशुई के अनुसार ड्रैगन कछुए का संबंध राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से जोड़ा जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति खराब होती है, तो उसके हर काम में बिना बात रुकावटें आने लगती हैं.
इंसान हमेशा भ्रम और मानसिक तनाव का शिकार रहता है. ऐसे में ड्रैगन टर्टल को पास रखने से जीवन में स्थिरता और पॉजटिवीटी आती है.
ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे ग्रहों की बुरी नजर और अचानक होने वाले नुकसान से बचाव होता है.
फेंगशुई के नियमों के मुताबिक अगर ड्रैगन कछुए को सही दिशा में रखा जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. अगर आप नौकरी में प्रमोशन या करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो इसे उत्तर दिशा में रखें.
व्यापार में दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की पाने के लिए इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है.
आप इसे अपने ऑफिस की वर्किंग डेस्क पर रख सकते हैं. इसके अलावा अपनी बैठने वाली कुर्सी के ठीक पीछे रखना भी बहुत लाभकारी माना जाता है.
ड्रैगन टर्टल को स्थापित करते समय इसकी दिशा और मुंह का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. इसे इस तरह रखें कि इसका मुंह हमेशा मुख्य दरवाजे या कमरे के एंट्रेंस की तरफ रहे.
ऐसा करने से यह बाहर से आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है. ये घर या दफ्तर में प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है.
सही दिशा में रखा हुआ यह कछुआ एक ढाल की तरह काम करता है और आपके काम में किसी भी विरोधी को हावी नहीं होने देता.
फेंगशुई शास्त्र में ड्रैगन कछुए को रखने के लिए कुछ सख्त नियम भी बताए गए हैं. इसे कभी भी अपने बेडरूम, बाथरूम या रसोईघर के आसपास नहीं रखना चाहिए.
इन जगहों पर रखने से इसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है. इसके साथ ही इस कछुए को कभी भी सीधा जमीन पर रखने की गलती न करें.
इसे हमेशा किसी टेबल, स्टूल या ऊंची अलमारी के ऊपर ही स्थापित करना चाहिए ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे.
ड्रैगन कछुए की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसकी नियमित देखभाल करना बहुत आवश्यक है. नियम के अनुसार इस पर कभी भी धूल या गंदगी नहीं जमनी चाहिए.
गंदे कछुए से नकारात्मकता फैल सकती है और इसका असर उल्टा पड़ सकता है. इसलिए हफ्ते में कम से कम दो से तीन बार किसी साफ कपड़े से इसकी धूल साफ करते रहें.
अगर आप इन सभी छोटी-छोटी बातों और नियमों का पालन करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखेगा.
(Disclaimer): इस आलेख में दी गई जानकारी फेंगशुई शास्त्र, वास्तु नियमों और प्रचलित ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सामान्य और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है.