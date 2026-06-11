/Feng Shui Tips: पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई से जुड़े इन उपायों को आजमाकर देखें!

Husband Wife Relationship Feng Shui: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके लिए जीने के लिए जहां भोजन और सुख सुविधाएं आवश्यक हैं वही रिश्ते भी आवश्यक हैं। इंसान अभाव में काट लेता है लेकिन रिश्तों के न होने या रिश्तों के खराब हो जाने या खो जाने का गम कभी-कभी असहनीय हो जाता है। जिन पति-पत्नी के बीच का रिश्ता खराब हो जाता है वो लोग उदास और परेशान रहने लगते हैं.
कभी-कभी पति-पत्नी दोनों ही रिश्ते के खराब होने से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. नकारात्मक सोच और तनाव जैसी स्थिति को दूर करने के लिए कुछ फेंगशुई से जुड़े उपाय कर सकते हैं.
घर की फेंगशुई देखकर काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि रिश्तें क्यों नहीं अच्छे हैं. पति पत्नी के रिश्तों की दूरियों को ही विस्तार से देखें तो पाते हैं कि ऐसे लोगों के घर का दक्षिण-पश्चिम भाग अव्यवस्थित होता है. इस दिशा में में बहुत बार टॉयलेट होना भी एक गलत फेंगशुई है. इससे नकारात्मक रूप से घर प्रभावित होता है. पत्नी पति के साथ होकर भी रिश्ते में गहराई नहीं रख पाती. उनका स्वस्थ भी खराब रहने लगता है। ऐसे में इस दिशा के बाथरूम में मेटल विंडचाइम लगाएं, साथ ही बाथरूम की डिजाइनिंग में लकड़ी का प्रयोग करें। ऐसा करने से ये विकार काफी हद तक ठीक हो जाता है और रिश्तें बेहतर होने लगते हैं.
कई बार पति पत्नी के बीच में ताल मेल और भिन्न विचारधारा उन्हें दूर करती हैं. ऐसे में फेंगशुई की सहायता से बेडरूम का ठीक से परिक्षण किया जाना चाहिए. ऐसे में बेड के बॉक्स में कोई कबाड़ तो नहीं, ये चेक करें. पुराने रद्दी को बेड में भर कर रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है जो रिश्तों को क्षति पहुंचा सकती है. बॉक्स में केवल रोज के सामान रखें जैसे चादर या कंबल. बेड का गद्दा कई लोग 2 पीस में लेते हैं जोकि पार्टनर में दूरी ला सकता है. ऐसे में गद्दा बेड पर एक पीस वाला ही बिछाएं.
आज के इस भौतिक समाज में जहां पति पत्नी अपने करियर को लेकर काफी जदोजहद करते हैं, उनके साथ देखा गया है कि उनके बेडरूम में कंप्यूटर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है. एक्सरसाइज करने के उपकरण भी बेडरूम में पड़े रहते हैं. कंप्यूटर या ऐसे उपकरण जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो रिलेशनशिप को मजबूत करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं. ऐसे लोग आपस में असहमति और परेशानियों भरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे कपल एंगजाइटी और ओसीडी के शिकार आसानी से जाते हैं और आपस में काफी झगड़ा करते हैं. ऐसे में बेडरूम से ऐसे उपकरण को दूर रखें.
बहुत से शादीशुदा लोग अपने रिश्ते चाहकर भी ठीक नहीं कर पते हैं. उनके रिश्ते सिर्फ भिन्न विचारधारा से ही नहीं बिगड़ते बल्कि बाहर की दखलंदाजी उनके रिश्ते सुधरने ही नहीं देती है. इससे भी बढ़कर बात ये है कि पति पत्नी के बीच 'वो' आ जाए. ऐसे लोगों को जरूर देखना होगा कि कहीं उनके बेड के पास दर्पण तो नहीं लगा, जिसमें उनका अक्स बेड से दीखता हो. ऐसा होना रिलेशनशिप फेंगशुई को खराब करता है और रिश्ते कभी नहीं सुधर पते. यदि ऐसा है तो तुरंत दर्पण कहीं और लगाएं. ध्यान दें अगर टीवी भी बेडरूम में है तो कहीं उसमें बेड से आपकी परछाईं तो नहीं दिखती. अगर ऐसा है तो दर्पण को कहीं और रखें. साथ ही बेडरूम से टीवी हटा दें.
अगर रिलेशनशिप खराब है तो पति पत्नी रोज-क्वार्ट्ज धारण करें. जोकि एक अत्यंत कारगार हीलिंग क्रिस्टल है. जो न सिर्फ इमोशनल हीलिंग देता है बल्कि रिश्तों में गलतफहमी को भी दूर करता है। जीवनसाथी की निष्ठा बनी रहे इसके लिए अपने पार्टनर के बेड की तरफ एक लाल धागे से ऐमेथिस्ट क्रिस्टल बांध दें। ये एक टाइमटेस्टेड तकनीक है जो बेवफाई रोकने की और अपने पार्टनर को सही रस्ते पर लाने की है। यदि आप काफी ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं और अनिद्रा से पीड़ित हैं तो भी आप ऐमेथिस्ट पहन सकते हैं। ओसीडी के शिकार लोगों को ऐमेथिस्ट का बैंड काफी लाभ देता हैं।
अपने शयनकक्ष में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले फ्यूज बल्ब तुरंत बदलने चाहिए. ध्यान देना चाहिए कोई दीवारों में सीलन तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से कई तरह की मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए पति-पत्नी खुशनुमा पलों की तस्वीर अपने कमरे में लगाएं. जितना हो सके बैडरूम में हलके या पीच कलर की बेडशीट बिछाएं. बेडरूम से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को दूर रखें और यहां सिर्फ आराम या रिश्तों को प्रगाढ़ करने से जुड़ी क्रिया करें। इन फेंगशुई के उपायों से न सिर्फ रिश्ते सुधारे जा सकते हैं बल्कि अपने आसपास प्रेम और सद्भाव का माहौल पैदा कर सकते हैं.
(डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर विषय हैं. इनके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो सकती है। फेंगशुई को चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि जीवन और वातावरण में संतुलन स्थापित करने वाली एक सहायक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ की तरह यह देखना पड़ता है कि ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति विशेष क्या काम करता है, कैसे माहौल में रहता हैं, घर का वातावरण, घर की फेंगशुई और वास्तु कैसा है.)
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)