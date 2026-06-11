/Feng Shui Tips: पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई से जुड़े इन उपायों को आजमाकर देखें!

बहुत से शादीशुदा लोग अपने रिश्ते चाहकर भी ठीक नहीं कर पते हैं. उनके रिश्ते सिर्फ भिन्न विचारधारा से ही नहीं बिगड़ते बल्कि बाहर की दखलंदाजी उनके रिश्ते सुधरने ही नहीं देती है. इससे भी बढ़कर बात ये है कि पति पत्नी के बीच 'वो' आ जाए. ऐसे लोगों को जरूर देखना होगा कि कहीं उनके बेड के पास दर्पण तो नहीं लगा, जिसमें उनका अक्स बेड से दीखता हो. ऐसा होना रिलेशनशिप फेंगशुई को खराब करता है और रिश्ते कभी नहीं सुधर पते. यदि ऐसा है तो तुरंत दर्पण कहीं और लगाएं. ध्यान दें अगर टीवी भी बेडरूम में है तो कहीं उसमें बेड से आपकी परछाईं तो नहीं दिखती. अगर ऐसा है तो दर्पण को कहीं और रखें. साथ ही बेडरूम से टीवी हटा दें.