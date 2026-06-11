Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Feng Shui Tips: पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई से जुड़े इन उपायों को आजमाकर देखें!

Feng Shui Tips: पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई से जुड़े इन उपायों को आजमाकर देखें!

Feng Shui Tips: अगर किसी घर में पति-पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. ऐसे घर के कपल डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं. आइए इन परेशानियों को दूर करने के कुछ फेंगशुई उपाय जानें.

Written ByJyoti AroraEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 11, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:47 PM IST
Feng Shui Tips: पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई से जुड़े इन उपायों को आजमाकर देखें!
Image Credit: AI (feng shui)

About the Author

Jyoti Arora

Jyoti Arora

ज्योति अरोड़ा टैरो, फेंगशुई, वास्तु, वैदिक ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय नाम हैं. वे 13 वर्षों से अधिक समय तक एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट पेशेवर रही हैं.

उनके कार्यक्षेत्रों में फेंगशुई, वास्तु, टैरो रीडिंग, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, रत्न परामर्श और क्रिस्टल हीलिंग शामिल है. वे 7 वर्षों से अधिक समय से इन क्षेत्रों के प्रति समर्पित हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग समाधान पाने के लिए उनके पास आते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति-पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और मिट जाएगा टकराव, फेंगशुई के ये उपाय करें!
Astro Tips2 min ago
2
health tips16 min ago
3
Uttarakhand Hottest City18 min ago
4
Akshay Kumar21 min ago
5
ICC World Cup 202721 min ago