Advertisement
trendingNow13050731
Hindi Newsऐस्ट्रोअगले साल भी आग लगाएंगी सोना-चांदी की कीमतें! किस राशि के लिए गोल्‍ड-सिल्‍वर में निवेश करना सही?

अगले साल भी आग लगाएंगी सोना-चांदी की कीमतें! किस राशि के लिए गोल्‍ड-सिल्‍वर में निवेश करना सही?

Investment in Gold : सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से जो आग लगी हुई है, उसके बाद इसमें निवेश करना भी बड़ा जोखिमपूर्ण हो गया है. ज्‍योतिष की नजर से जानिए साल 2026 में सोना-चांदी में निवेश करना कितना सही. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल बता रहे हैं किस राशि के जातकों को किस सेगमेंट में निवेश करना लाभ देगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगले साल भी आग लगाएंगी सोना-चांदी की कीमतें! किस राशि के लिए गोल्‍ड-सिल्‍वर में निवेश करना सही?

Investment in Gold vs Silver : दिवाली से ठीक पहले सोने और चांदी के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली. सोने की कीमतें अब काफी हद तक स्थिर हो चुकी हैं, जबकि चांदी का बाजार अभी भी गरम है और तेजी से ऊपर जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति मुख्यतः उपलब्धता और मांग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न हुई है. तेजी के इस दौर में जहां कई निवेशकों ने अच्छा लाभ अर्जित किया, वहीं अनेक लोगों को हानि भी उठानी पड़ी. ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि किन लग्न और राशि के निवेशकों के लिए साल 2026 में किस प्रकार का निवेश करना सही रहेगा. 

मेष: आपके लिए सोने चांदी में निवेश करना शुभ है. लेकिन शनि का बारहवें भाव से गोचर नुकसान दे सकता है. बड़े जोखिम न लें. नया काम प्रारंभ न करें. तीसरे व चैथे घर में गुरु का गोचर शुभ फलदायक रहेगा. वर्षान्त में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे. लंबी यात्राएं भी होंगी.

वृष: इस वर्ष जोखिम भरे वित्तीय निर्णय ले सकेंगे. सोने-चांदी का काम मध्यम रहेगा. शेयर बाजार का काम शुभ है. समय अतिशुभ है. धन प्रचुर मात्रा में कमाएंगे. पारिवारिक सुख प्राप्त होगा. पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खरमास में पंचक, बुरे समय का डबल अटैक! बना द्विगुण दोष, इन राशि वालों के लिए सबसे ज्‍यादा अशुभ हैं ये 5 दिन

मिथुन: यह वर्ष आपके लिए अतिशुभ है. धन लाभ होगा. नए काम प्रारंभ हो सकते हैं. चांदी, सोना, शेयर व प्रॉपर्टी के सभी काम आपके लिए लाभदायक रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आकस्मिक धन प्राप्ति होगी.

कर्क: पिछले वर्ष की तरह से यह वर्ष भी उत्तम रहेगा. सोना-चांदी शेयर प्रॉपर्टी सभी काम शुभ रहेंगे. शुभ कार्य में धन व्यय होगा. कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं.

सिंह: पिछले वर्ष के मुकाबले यह वर्ष अच्छा रहेगा. वर्षांत में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. सोने-चांदी में निवेश शुभ रहेगा. लेकिन शनि की अष्टम ढैय्या कुछ नुकसान भी करा सकती है. इसलिए निवेश सोच-समझकर करें. शेयर-बाजार आपके लिए शुभ नहीं है.

यह भी पढ़ें: दंडाधिकारी शनि की राशि में त्रिग्रही योग, मकर संक्रांति से 4 राशि वालों को मिलेगा इतना पैसा-संपत्ति, राजा जैसी हो जाएगी जिंदगी

कन्या: आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा है लेकिन पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, उनकी शादी हो सकती है या संतान प्राप्त होगी. शेयर-बाजार, सोना-चांदी आदि में निवेश लाभदायक हो सकता है.

तुला: समय बहुत अच्छा है, लाभ उठाएं. जून के बाद नौकरी में बदलाव आ सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको शेयर-बाजार लाभ के साथ नुकसान भी करा सकता है. सोने-चांदी में निवेश शेयर-बाजार की तुलना में अच्छा है.

वृश्चिक: वर्षांत में नौकरी में परिवर्तन हो सकता है. व्यापार के लिए समय अच्छा है. सोने-चांदी में निवेश शुभ रहेगा. शेयर-बाजार में भी निवेश आप कर सकते हैं. पारिवारिक सुख-समृद्धि प्राप्त होगी. धार्मिक यात्राएं करेंगे.

धनु: चांदी में निवेश आपके लिए शुभ नहीं है जबकि सोने में बहुत अच्छा है. शेयर में भी निवेश अच्छा रहेगा. शनि के चतुर्थ भाव में रहने के कारण पारिवारिक कलह हो सकती है. प्रॉपर्टी बनने के योग हैं. समय अच्छा है.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मकर: पारिवारिक शांति बनी रहेगी. पत्नी आपका ख्याल रखेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. चांदी, सोना, प्रॉपर्टी, शेयर आदि में निवेश शुभ रहेगा. लाभ के योग हैं. लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी रहेंगी.

कुंभ: यह वर्ष बच्चों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें क्योंकि शनि धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं. आपकी कुंडली अनुसार सोने-चांदी में निवेश मध्यम है. शेयर-बाजार में निवेश उत्तम है.

मूलांक 1 वार्षिक अंक राशिफल 2026 मूलांक 2 वार्षिक अंक राशिफल 2026
मूलांक 3 वार्षिक अंक राशिफल 2026  मूलांक 4 वार्षिक अंक राशिफल 2026 

मूलांक 5 वार्षिक अंक राशिफल 2026 

मूलांक 6 वार्षिक अंक राशिफल 2026 

मूलांक 7 वार्षिक अंक राशिफल 2026  मूलांक 8 वार्षिक अंक राशिफल 2026 
मूलांक 9 वार्षिक अंक राशिफल 2026   

मीन: समय मध्यम है, ध्यान से निवेश करें. यह वर्ष विछले वर्ष से अच्छा रहेगा. सोना-चांदी में निवेश उत्तम है लेकिन ग्रह गोचर शुभ नहीं है. संतान प्राप्ति हो सकती है. बेटे-बेटी की शादी हो सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

investment astrology

Trending news

20 साल बाद BMC चुनाव के लिए एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, चाचा-भतीजे ने पका ली अलग खिचड़ी
BMC Election 2025
20 साल बाद BMC चुनाव के लिए एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, चाचा-भतीजे ने पका ली अलग खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब