Investment in Gold vs Silver : दिवाली से ठीक पहले सोने और चांदी के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली. सोने की कीमतें अब काफी हद तक स्थिर हो चुकी हैं, जबकि चांदी का बाजार अभी भी गरम है और तेजी से ऊपर जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति मुख्यतः उपलब्धता और मांग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न हुई है. तेजी के इस दौर में जहां कई निवेशकों ने अच्छा लाभ अर्जित किया, वहीं अनेक लोगों को हानि भी उठानी पड़ी. ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि किन लग्न और राशि के निवेशकों के लिए साल 2026 में किस प्रकार का निवेश करना सही रहेगा.

मेष: आपके लिए सोने चांदी में निवेश करना शुभ है. लेकिन शनि का बारहवें भाव से गोचर नुकसान दे सकता है. बड़े जोखिम न लें. नया काम प्रारंभ न करें. तीसरे व चैथे घर में गुरु का गोचर शुभ फलदायक रहेगा. वर्षान्त में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे. लंबी यात्राएं भी होंगी.

वृष: इस वर्ष जोखिम भरे वित्तीय निर्णय ले सकेंगे. सोने-चांदी का काम मध्यम रहेगा. शेयर बाजार का काम शुभ है. समय अतिशुभ है. धन प्रचुर मात्रा में कमाएंगे. पारिवारिक सुख प्राप्त होगा. पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे.

मिथुन: यह वर्ष आपके लिए अतिशुभ है. धन लाभ होगा. नए काम प्रारंभ हो सकते हैं. चांदी, सोना, शेयर व प्रॉपर्टी के सभी काम आपके लिए लाभदायक रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आकस्मिक धन प्राप्ति होगी.

कर्क: पिछले वर्ष की तरह से यह वर्ष भी उत्तम रहेगा. सोना-चांदी शेयर प्रॉपर्टी सभी काम शुभ रहेंगे. शुभ कार्य में धन व्यय होगा. कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं.

सिंह: पिछले वर्ष के मुकाबले यह वर्ष अच्छा रहेगा. वर्षांत में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. सोने-चांदी में निवेश शुभ रहेगा. लेकिन शनि की अष्टम ढैय्या कुछ नुकसान भी करा सकती है. इसलिए निवेश सोच-समझकर करें. शेयर-बाजार आपके लिए शुभ नहीं है.

कन्या: आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा है लेकिन पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, उनकी शादी हो सकती है या संतान प्राप्त होगी. शेयर-बाजार, सोना-चांदी आदि में निवेश लाभदायक हो सकता है.

तुला: समय बहुत अच्छा है, लाभ उठाएं. जून के बाद नौकरी में बदलाव आ सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको शेयर-बाजार लाभ के साथ नुकसान भी करा सकता है. सोने-चांदी में निवेश शेयर-बाजार की तुलना में अच्छा है.

वृश्चिक: वर्षांत में नौकरी में परिवर्तन हो सकता है. व्यापार के लिए समय अच्छा है. सोने-चांदी में निवेश शुभ रहेगा. शेयर-बाजार में भी निवेश आप कर सकते हैं. पारिवारिक सुख-समृद्धि प्राप्त होगी. धार्मिक यात्राएं करेंगे.

धनु: चांदी में निवेश आपके लिए शुभ नहीं है जबकि सोने में बहुत अच्छा है. शेयर में भी निवेश अच्छा रहेगा. शनि के चतुर्थ भाव में रहने के कारण पारिवारिक कलह हो सकती है. प्रॉपर्टी बनने के योग हैं. समय अच्छा है.

मकर: पारिवारिक शांति बनी रहेगी. पत्नी आपका ख्याल रखेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. चांदी, सोना, प्रॉपर्टी, शेयर आदि में निवेश शुभ रहेगा. लाभ के योग हैं. लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी रहेंगी.

कुंभ: यह वर्ष बच्चों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें क्योंकि शनि धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं. आपकी कुंडली अनुसार सोने-चांदी में निवेश मध्यम है. शेयर-बाजार में निवेश उत्तम है.

मीन: समय मध्यम है, ध्यान से निवेश करें. यह वर्ष विछले वर्ष से अच्छा रहेगा. सोना-चांदी में निवेश उत्तम है लेकिन ग्रह गोचर शुभ नहीं है. संतान प्राप्ति हो सकती है. बेटे-बेटी की शादी हो सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

