Chinese lunar new year fire horse : अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है लेकिन चीन के कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में नया साल 17 फरवरी से शुरू हुआ है. चीन का कैलेंडर सूरज और चांद की चाल पर आधारित होता है, जिसे चंद्र-सौर कैलेंडर या लूनीसोलर कैलेंडर कहते हैं. इस कारण यहां हर साल नए साल की तारीख बदलती रहती है. आमतौर पर चीनी नववर्ष 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच शुरू होता है. जिस तरह भारत में ज्‍योतिष शास्‍त्र और राशियां होती हैं, वैसे ही चीन में भी होती हैं. चीनी ऐस्‍ट्रोलॉजी में भी 12 राशियां हैं और उन्‍हें जानवरों के साथ जोड़ा गया है.

चीनी न्‍यू ईयर राशिफल 2026

चीन में राशियों के नाम चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर के नाम पर हैं. साथ ही हर साल का एक नाम होता है. साल 2026 चीन में ईयर ऑफ फायर हॉर्स का है. हिंदी में कहें तो यह अग्नि अश्‍व या अग्नि घोड़े का साल है. इससे पहले साल 2025 सांप का वर्ष (स्‍नेक ईयर) था. 'अग्नि अश्व' यानी फायर हॉर्स को चीनी भाषा में 'बिंग वू' कहा जाता है. वैसे तो हर 12 साल में घोड़े का वर्ष आता है लेकिन अग्नि तत्व के साथ घोड़े का यह संयोग 60 साल में सिर्फ एक बार बनता है. इसमें 'आग' जोश और उर्जा का प्रतीक है, जबकि 'घोड़ा' आजादी और काम करने की शक्ति को दर्शाता है. चीन में राशि का निर्धारण जन्‍मतारीख की बजाय जन्‍म के वर्ष से होता है. अपने बर्थ ईयर से जानिए चीनी राशिफल के अनुसार इस साल की लकी राशियां कौनसी हैं.

चीनी नववर्ष की लकी राशियां

चाइनीज फायर हॉर्स का वर्ष 17 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जो लूनर न्यू ईयर का पहला दिन है. जानिए यह नया साल किन लोगों के लिए शुभ है.

घोड़ा (जन्‍मवर्ष - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014)

यह आपका वर्ष है. इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 बड़े बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है. लिहाजा नए सुनहरे मौकों के लिए तैयार रहें. साथ ही अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

बकरी (जन्‍मवर्ष - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 )

चीनी राशिफल के अनुसार जिन लोगों की राशि बकरी है, उनके लिए यह साल शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आपको हर तरफ से मदद और लाभ मिलेगा. रिश्‍ते मजबूत होंगे.

डॉग (जन्‍मवर्ष - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

चीनी राशिफल के अनुसार जिन लोगों की राशि डॉग या कुत्‍ता है, उन्‍हें यह साल स्थिरता और सफलता देगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

टाइगर (जन्‍मवर्ष - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 )

चीनी राशिफल के अनुसार टाइगर राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है. आपको काम में तरक्‍की मिलेगी. धन लाभ होगा. संबंधों में सुधार होगा.

पिग (जन्‍मवर्ष - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

चीनी राशिफल के अनुसार पिग राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर, वित्‍तीय मामलों और रिलेशनशिप के लिए सकारात्मक है. आपका प्रमोशन मिल सकता है.

स्नेक (जन्‍मवर्ष - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

चीनी राशिफल के अनुसार स्नेक राशि वालों को यह साल लाभ भी देगा और मानसिक शांति भी देगा. फिर भी हर काम सावधानी से करें. इससे सफलता का प्रतिशत दोगुना हो सकता है.

