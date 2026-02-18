Chinese New Year Zodiac Predictions : चीनी नव वर्ष शुरू हो गया है और चीन इस समय न्यू ईयर जश्न में डूब गया है. फायर हॉर्स नाम के नए साल का जश्न 17 फरवरी से 3 मार्च तक पूरे 15 दिन चलेगा. चीनी राशिफल के अनुसार आपके लिए यह साल कैसा रहेगा, जानिए अपने जन्म के वर्ष से.
Trending Photos
Chinese lunar new year fire horse : अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है लेकिन चीन के कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में नया साल 17 फरवरी से शुरू हुआ है. चीन का कैलेंडर सूरज और चांद की चाल पर आधारित होता है, जिसे चंद्र-सौर कैलेंडर या लूनीसोलर कैलेंडर कहते हैं. इस कारण यहां हर साल नए साल की तारीख बदलती रहती है. आमतौर पर चीनी नववर्ष 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच शुरू होता है. जिस तरह भारत में ज्योतिष शास्त्र और राशियां होती हैं, वैसे ही चीन में भी होती हैं. चीनी ऐस्ट्रोलॉजी में भी 12 राशियां हैं और उन्हें जानवरों के साथ जोड़ा गया है.
चीन में राशियों के नाम चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर के नाम पर हैं. साथ ही हर साल का एक नाम होता है. साल 2026 चीन में ईयर ऑफ फायर हॉर्स का है. हिंदी में कहें तो यह अग्नि अश्व या अग्नि घोड़े का साल है. इससे पहले साल 2025 सांप का वर्ष (स्नेक ईयर) था. 'अग्नि अश्व' यानी फायर हॉर्स को चीनी भाषा में 'बिंग वू' कहा जाता है. वैसे तो हर 12 साल में घोड़े का वर्ष आता है लेकिन अग्नि तत्व के साथ घोड़े का यह संयोग 60 साल में सिर्फ एक बार बनता है. इसमें 'आग' जोश और उर्जा का प्रतीक है, जबकि 'घोड़ा' आजादी और काम करने की शक्ति को दर्शाता है. चीन में राशि का निर्धारण जन्मतारीख की बजाय जन्म के वर्ष से होता है. अपने बर्थ ईयर से जानिए चीनी राशिफल के अनुसार इस साल की लकी राशियां कौनसी हैं.
यह भी पढ़ें: जागने वाले हैं राहु, पकड़ेंगे तेज रफ्तार की चाल, 4 राशि वालों को देंगे सबसे ज्यादा धन लाभ
चाइनीज फायर हॉर्स का वर्ष 17 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जो लूनर न्यू ईयर का पहला दिन है. जानिए यह नया साल किन लोगों के लिए शुभ है.
यह आपका वर्ष है. इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 बड़े बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है. लिहाजा नए सुनहरे मौकों के लिए तैयार रहें. साथ ही अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
यह भी पढ़ें: हमेशा पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगता है चंद्र ग्रहण? इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गायब हो जाएगा चांद?
चीनी राशिफल के अनुसार जिन लोगों की राशि बकरी है, उनके लिए यह साल शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आपको हर तरफ से मदद और लाभ मिलेगा. रिश्ते मजबूत होंगे.
चीनी राशिफल के अनुसार जिन लोगों की राशि डॉग या कुत्ता है, उन्हें यह साल स्थिरता और सफलता देगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.
चीनी राशिफल के अनुसार टाइगर राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है. आपको काम में तरक्की मिलेगी. धन लाभ होगा. संबंधों में सुधार होगा.
यह भी पढ़ें: 19 फरवरी क्यों है इतनी खास? हिंदू-मुस्लिम सब कर रहे इंतजार
चीनी राशिफल के अनुसार पिग राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर, वित्तीय मामलों और रिलेशनशिप के लिए सकारात्मक है. आपका प्रमोशन मिल सकता है.
चीनी राशिफल के अनुसार स्नेक राशि वालों को यह साल लाभ भी देगा और मानसिक शांति भी देगा. फिर भी हर काम सावधानी से करें. इससे सफलता का प्रतिशत दोगुना हो सकता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)