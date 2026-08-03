पहला सावन सोमवार कालसर्प योग की पूजा के लिए बेहद खास, पंचमी तिथि का बना शुभ संयोग

Kaal Sarp Puja In Sawan: आज 3 अगस्त 2026 को सावन महीने का पहला सोमवार है और साथ में पंचमी का शुभ योग बन रहा है. जिसमें काल सर्प दोष की पूजा करना बहुत लाभदायक माना गया है.
SawanKaal Sarp Puja: सावन महीने में शिव जी के साथ-साथ उनके गले में लिपटे नागदेवता की पूजा करने का भी विशेष विधान है. यह इसलिए भी खास है क्योंकि सावन में नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है. सावन में ही नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी मनाया जाता है. इस बार सावन के पहले सोमवार पर पंचमी का शुभ योग बनने से यह दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष हो गया है.
हिंदू धर्म में पंचमी तिथि नागों को समर्पित मानी गई है और इसलिए हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है. आज 3 अगस्त 2026 को सावन के पहले सोमवार पर सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. ऐसे में सोमवार और पंचमी तिथि के संयोग पर काल सर्प दोष की पूजा करना लाभदायी है.
कुंडली में कालसर्प दोष है तो सावन सोमवार, नागपंचमी या सावन के किसी भी महत्वपूर्ण तिथि पर योग्य पंडित की मदद से काल सर्प दोष निवारण की विधि-विधान से पूजा करें. यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप स्वयं भी कुछ उपाय करके इस दोष से राहत पा सकते हैं.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है वे पंचमी के दिन पीपल के नीचे, एक कटोरी में कच्चा दूध रखकर घी का दीप जलाएं. साथ ही कच्चा आटा, घी और गुड़ मिला कर एक छोटा लड्डू बना के रख दें फिर धर्म-शास्त्रों में बताए गए 12 सर्पों के नामों का स्मरण करें. इसके लिए ये मंत्र पढ़ें.
ॐ अनंताय नमः
ॐ वासुकाय नमः
ॐ शंख पालाय नमः
ॐ तक्षकाय नमः
ॐ कर्कोटकाय नमः
ॐ धनंजयाय नमः
ॐ ऐरावताय नमः
ॐ मणि भद्राय नमः
ॐ धृतराष्ट्राय नमः
ॐ कालियाये नमः
इसके अलावा तांबे से बने नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना भी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय है.
काल सर्प दोष को ज्योतिष के सबसे अशुभ दोषों की श्रेणी में रखा गया है. यदि कुंडली में काल सर्प दोष तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आती हैं. जैसे- कठिन संघर्ष के बाद भी सफलता या यश न मिलना, बार- बार धन हानि होना, विवाह में बाधा आना. बार-बार सपने में सांप दिखाई दें तो यह भी काल सर्प दोष का लक्षण हो सकता है.
सांप मानवजाति के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं. भारत की बात करें तो यहां सांपों को खेतों के क्षेत्रपाल या रक्षक माना गया है. चूंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है. खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जीव-जंतु, चूहे को सांप अपना भोजन बनाते हैं और फसल की रक्षा करते हैं. इस तरह सांप मानव जाति की पोषण व्यवस्था का रक्षण करते हैं.
कमाल की बात यह भी है कि इस साल 17 अगस्त 2026 को सावन के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी पर्व भी मनाया जाएगा. यानी कि सावन महीने की दोनों पंचमी तिथि सोमवार को ही पड़ रही हैं. पहले सोमवार (3 अगस्त) को कृष्ण पक्ष पंचमी और तीसरे सोमवार (17 अगस्त) को नागपंचमी (शुक्ल पक्ष पंचमी) पड़ रही है. सावन की दोनों पंचमी पर सोमवार के दिन पड़ना धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इसके परिणाम व्यक्ति की परिस्थितियों और मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.)