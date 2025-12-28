Advertisement
Fish Sign on Palm : हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में कुछ चिन्हों को बहुत शुभ माना गया है. जिनके भी हाथ में ये शुभ चिन्ह होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. उनको जीवन में अपार सुख और सफलता पाते हैं. इन शुभ निशानों में से एक है हाथ में मछली का निशान होना. 

Dec 28, 2025
Fish Sign on Hand meaning : हथेली में मछली का चिन्ह होना अत्यंत शुभ माना गया है. हाथ में मछली का निशान होना व्‍यक्ति का भाग्‍य चमका देते हैं, व्‍यक्ति को यह निशान कई लाभ देता है. इसलिए हस्‍तरेखा शास्‍त्र में हथेली में मछली के चिह्न वाले जातकों को बहुत भाग्यशाली माना गया है. यह शुभ चिह्न जातक को खूब धन-समृद्धि, मान-सम्‍मान और करियर में बड़ी सफलता दिलाता है. जैसे नौकरी या राजनीति में ऊंचा पद मिलना. वहीं जातक कारोबारी हो तो दूर देश तक व्‍यापार होना. वहीं कोई अन्‍य प्रतिभा हो तो उसके चलते खून नाम-शोहरत और पैसा मिलना. जानिए मछली का चिन्ह हथेली में किस जगह होने पर कैसा लाभ मिलता है? 

हाथ में मछली का निशान होने का मतलब 

बुध पर्वत (छोटी अंगुली के नीचे): जिन लोगों की हथेली में बुध पर्वत पर मछली का निशान हो तो वे संचार कौशल यानी कम्‍युनिकेशन स्किल या वाणी की दम पर प्रसिद्धि पाते हैं. साथ ही यह चिह्न व्यापार  में सफलता और वैवाहिक सुख भी देता है. 

गुरु पर्वत (तर्जनी अंगुली के नीचे): हथेली में गुरु पर्वत पर मछली का निशान होना अत्यंत शुभ होता है. ऐसे जातक को उच्च पद और खूब सम्मान प्राप्त होता है. 

सूर्य पर्वत (अनामिका अंगुली के नीचे): हथेली में सूर्य पर्वत पर मछली का निशान होना सरकारी पद और सरकार से सम्मान दिलाता है.  समाज में भी मान-सम्मान मिलता है 

शनि पर्वत (बीच वाली अंगुली के नीचे): हथेली में शनि पर्वत पर मछली का निशान होना जातक को अनुशाषित और न्यायप्रिय बनाता है. ऐसे लोग जज बनते हैं. साथ ही यह स्थिति रहस्यमयी विद्या में भी रूचि बढ़ाती है. 

शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे): शुक्र पर्वत पर मछली का निशान होना व्‍यक्ति को अपार धन-वैभव और विलासिता का जीवन देता है. ऐसे लोग अल्‍ट्रा लग्‍जरी लाइफ जीते हैं. देश-दुनिया में घूमते हैं. ग्लैमर फील्‍ड जगत में पहचान बनाते हैं. आमतौर पर सेलेब्रिटीज के हाथ में शुक्र पर्वत पर मछली का निशान होता है. 

चंद्र पर्वत (मणिबद्ध और बुध पर्वत के बीच): हथेली में चंद्र पर्वत पर मछली का निशान होना विदेश में ख्याति दिलाता है. ऐसे लोग रचनात्मक क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं. जैसे - आर्टिस्‍ट, लेखक.  

जीवन रेखा : जीवन रेखा पर मछली का निशान होना लंबी आयु और स्‍वस्‍थ जीवन देता है. साथ ही इनके जीवन में शुभ घटनाएं होती हैं. वे खुशहाल जिंदगी जीते हैं. 

भाग्य रेखा : भाग्‍य रेखा पर मछली का निशान यदि साफ, गहरा और बिना कटा हुआ हो तो हर कदम पर भाग्‍य का साथ मिलता है. ऐसा व्‍यक्ति आसानी से बड़ी सफलता पा लेता है और खूब तरक्‍की-धन पाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

