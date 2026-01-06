Advertisement
Samudrik Shastra : हस्‍तरेखा शास्‍त्र में हाथ की रेखाएं देखकर भाग्‍य, भविष्‍य, आर्थिक स्थिति, सेहत, मैरिड लाइफ आदि बताया जाता है. लेकिन सामुद्रिक शास्‍त्र में पैर के तलवे, एड़ी, उंगलियां आदि के जरिए भी भविष्‍य और भाग्‍य जानने का तरीका बताया गया है. 

Jan 06, 2026, 11:52 AM IST
Foot Astrology : हाथ और हथेली की रेखाओं की तरह पैर भी शुभ-अशुभ संकेत देते हैं. पैरों से भी पता चलता है कि व्‍यक्ति का भविष्‍य संघर्ष में कटेगा या आसानी से सफलताएं मिलेंगी. उसे पाई-पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा या पैदा होते ही हर सुख-सुविधाएं मिलेंगी या समय के साथ जीवन में आर्थिक उतार-चढ़ाव आएंगे. जानिए पैर के तलवे, एड़ी, उंगलियां क्‍या अहम संकेत देते हैं. 

पैर के अशुभ संकेत 

- यदि पैर की एड़ियां कटी-फटी हों तो यह जीवन में कष्ट मिलने का संकेत है. ऐसे लोग आर्थिक कष्‍ट भुगतते हैं. साथ ही उन्‍हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसके बाद भी सुख नहीं मिलता है. जिंदगी अभावों में कटती है. 

- यदि पैर का तलवा रुखा, पीला और बेजान सा हो तो यह भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. ऐसे जातक की सेहत अक्‍सर खराब रहती है. उसे जीवन में सुख नहीं मिलता है. हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है. पैर के तलवों पर नसों का जाल होना जीवन में ढेर सारी कठिनाइयां होने का संकेत होता है. 

- यदि पैर का अंगूठा चपटा हो, तो उसे अच्‍छा संकेत नहीं माना जाता है. ऐसे लोगों के जीवन में भी मुसीबतें बनी रहती हैं. कई बार तो परेशानियों का दौर लंबा चलता है. या कहें कि कोई दुख उन्‍हें सुकून से जीने नहीं देता है. 

पैर के शुभ संकेत 

पैर का तलवा मुलायम, चिकना और लालिमा लिए हुए हो तो यह मां लक्ष्‍मी की कृपा होने का साफ संकेत है. ऐसे लोग धन-दौलत में खेलते हैं. जीवन में गुजरते समय के साथ इनकी धन-संपत्ति बढ़ती ही जाती है. उन्‍हें आसानी से सारे सुख मिलते हैं. साथ ही हर कदम पर भाग्‍य का साथ मिलता है. 

वहीं गद्दीदार एड़ी अच्छे स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन का इशारा होता है. ऐसे जातक को जीवनसाथी से खूब प्रेम मिलता है. यदि पैर की उंगलियां मुलायम, बराबर और दाईं ओर झुकी हुई हों तो व्‍यक्ति अपार धन-वैभव, ऐश्‍वर्य पाता है. वहीं अंगूठे के पास की उंगली का बड़ा होना जीवन में अपार सुख-सुविधाएं देता है. ऐसे लोग लग्‍जरी लाइफ जीते हैं. 

पैर के शुभ निशान 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पैरों के तलवों पर चक्र, कमल, शंख, धनुष, मछली, रथ, कलश, गदा, स्वस्तिक, ध्वज जैसे शुभ निशान हों तो व्‍यक्ति अपार शोहरत पाता है. उसे खूब मान-सम्‍मान मिलत है. उस पर देवी-देवताओं की विशेष कृपा रहती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

