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Hindi Newsऐस्ट्रोफ्रिज में दूध, सब्जी और बचा हुआ खाना रखने की ये गलतियां बढ़ाती हैं ग्रह दोष, घर में आती है नकारात्मकता

फ्रिज में दूध, सब्जी और बचा हुआ खाना रखने की ये गलतियां बढ़ाती हैं ग्रह दोष, घर में आती है नकारात्मकता

Fridge Vastu Tips: दूध, सब्‍जी, फल, बासी खाना जैसी ढेरों चीजें फ्रिज में रखी होती हैं. यदि इन्‍हें वास्‍तु के नियमों के अनुसार फ्रिज में न रखा जाए तो घर में कई गड़बड़ियां हो सकती हैं. जानें फ्रिज में कहां-कौनसी चीज रखनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:20 AM IST
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फ्रिज में दूध, सब्जी और बचा हुआ खाना रखने की ये गलतियां बढ़ाती हैं ग्रह दोष, घर में आती है नकारात्मकता

Vastu Tips for Fridge Hindi: आमतौर पर लोग फ्रिज को घर में तो वास्‍तु के अनुसार सही दिशा और जगह पर रख लेते हैं, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी कर बैठते हैं. जिससे घर में नकारात्‍मकता बढ़ती है, कई ग्रह दोष पैदा होते हैं. वो गलती है फ्रिज में खाने-पीने की चीजों को गलत जगह पर रखना. 

जी हां, फ्रिज के अंदर भी खाने-पीने की चीजें रखने के वास्‍तु नियम होते हैं. यानी कि फ्रिज में दूध-दही, सब्जियां, फल, बचा हुआ खाना आदि ऊपर-नीचे किस शेल्‍फ में रखना है, इसके भी नियम होते हैं. यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो ग्रह दोष पैदा होते हैं. इससे घर में बीमारियां, आर्थिक तंगी, नकारात्‍मकता बढ़ती है. वरना चीजें फ्रिज में सुरक्षित और ताजी भले ही रहें, लेकिन जिंदगी में सड़ांध पैदा कर सकती हैं. 

फ्रिज में कौन-सी चीज कहां रखें? 

फ्रिज का संबंध जल और अग्नि तत्‍व दोनों से है, क्‍योंकि एक ओर यह चीजों को ठंडा करता है, दूसरी ओर इलेक्‍ट्रानिक उपकरण होने के कारण अग्नि तत्‍व से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में सही जगह पर सही चीज रखनी जरूरी है. 

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दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्‍ट : दूध का संबंध चंद्रमा से है और इससे जुड़ी सभी चीजों को फ्रिज में सबसे ऊपर रखना उचित होता है. लिहाजा फ्रीजर के नीचे पहली शेल्‍फ पर ये चीजें रखें. 

बचा हुआ खाना : फ्रिज के बीच का हिस्‍सा संतुलन का हिस्‍सा होता है, यहां पर आप रात का बचा हुआ खाना, मिठाइयां जैसी चीजें रख सकते हैं. लेकिन ध्‍यान रहे कि खाना ढंककर ही रखें, वरना खुला हुआ खाना नकारात्‍मकता और बीमारियां बढ़ाता है. साथ ही लंबे समय तक फ्रिज में रखा बासी खाना राहु दोष पैदा करता है. 

सब्जियां-फल : फ्रिज का सबसे निचला हिस्सा जमीन यानी पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है. इसलिए नीचे की ड्राअर में सब्जियां रखना उचित होता है. वहीं फल उससे थोड़ा ऊपर के सेल्‍फ में या सबसे नीचे ड्राअर में रख सकते हैं. लेकिन ध्‍यान रखें कि खराब सब्जियां-फल फ्रिज में न रहने दें. यह बुध और राहु दोष बढ़ाते हैं. जिससे घर के लोगों की बुद्धि, वाणी, कारोबार, नौकरी, पैसे पर बुरा असर पड़ता है. 

पानी, अचार, सॉस : फ्रिज का दरवाजा इसका सबसे गरम हिस्‍सा होता है, यहां पानी बोतलें, जूस, अचार, नींबू, अदरक और सॉस जैसी वो चीजें रखें जिन्‍हें बहुत ज्‍यादा ठंडक की जरूरत नहीं होती है. 

इन बातों का रखें ध्‍यान 

- फ्रिज में कभी भी खराब, एक्‍सपायरी निकली चीजें न रखें. ये आपकी सेहत को तो बिगाड़ती ही हैं, आपके भाग्‍य पर भी बुरा असर डालती हैं. 
- पानी की बोतलें या अचार के मर्तबान खराब, दरार पड़े या रंग उड़े हों, तो उन्‍हें बदल दें. जिस तरह घर में कबाड़ और टूटी-फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए, वैसे ही फ्रिज में नहीं होनी चाहिए.  
-  बेहतर है प्‍लास्टिक की बजाय स्‍टील और कांच के बर्तन का इस्‍तेमाल करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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