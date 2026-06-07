Guru Shukra Yuti June 2026: 8 जून 2026 को धन-समृद्धि, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक शुक्र गोचर करके कर्क राशि में आ रहे हैं. जबकि वहां पहले गुरु ग्रह मौजूद हैं, जो अपनी उच्च राशि में बैठकर हंस राजयोग बना रहे हैं. इस तरह कर्क राशि में 2 बेहद शुभ राजयोग बन रहे हैं, एक हंस राजयोग और दूसरा गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग.
गजलक्ष्मी राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है. यह योग धन-वैभव, ऐश्वर्य देने वाला माना गया है. 8 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक ये राजयोग 5 राशि वालों को धन, सुख, सफलता देंगे. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और गुरु-शुक्र का गजलक्ष्मी राजयोग इस राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित होगा. आपका साहस बढ़ेगा, पर्सनालिटी का आकर्षण लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा. खासतौर कला, फैशन, ग्लैमर, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष सफलता और सम्मान मिल सकता है.
मिथुन राशि वालों के लिए भी यह गजलक्ष्मी राजयोग शुभ है. इन लोगों का वर्कप्लेस पर कद बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ और इनकम में बढ़ोतरी होने के भी योग हैं.
गजलक्ष्मी राजयोग कर्क राशि में ही बन रहा है और इस राशि वालों को बहुत लाभ देगा. साथ ही हंस राजयोग कर्क राशि के लिए बहुत शुभ है. इन लोगों को एक से ज्यादा स्त्रोत से पैसा मिलेगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.
तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और यह गजलक्ष्मी राजयोग इस राशि वालों को तगड़ा लाभ देगा. आपको अचानक ढेर सारा पैसा मिल सकता है. करियर में सुनहरा मौका हाथ लग सकता है. पद-पैसा, प्रभाव बढ़ेगा. इनकम बढ़ेगी. सिंगल जातकों को मनपसंद पार्टनर मिल सकता है.
मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं और गुरु-शुक्र के मिलन से बना गजलक्ष्मी राजयोग मीन राशि वालों को भाग्य का साथ दिलाएगा. नौकरी-व्यापार में उन्नति होगी. आय बढ़ सकती है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)