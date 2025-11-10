Advertisement
समझदार पति-पत्‍नी का भी रिश्‍ता तोड़ देता है गणों का ना मिलना, शादी करते समय ना करें ये गलती

Marriage Astrology: शादी बहुत खास रिश्‍ता होता है और इसलिए शादी करने से पहले कई चीजें देखी जाती हैं. हालांकि आजकल लव मैरिज के बढ़ते चलन के कारण कई बार कुंडली मिलान नहीं किया जाता है, फिर भी एक चीज का ध्‍यान जरूर रखना चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:55 AM IST
Gana Milan before Marriage: हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्‍मों का रिश्‍ता माना गया है. शादी से पहले और शादी के लिए कई रस्‍में निभाई जाती हैं. विशेष तौर पर शादी से पहले लड़का-लड़की की कुंडली मिलाई जाती है. जिससे उनके वंश, स्‍वास्‍थ्‍य, विचार और भविष्‍य के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है. इसे गुण मिलाना भी कहते हैं. कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं और इनमें से लड़का-लड़की के कम से कम 18 या 20 गुण मिलना जरूरी माना जाता है. वरना रिश्‍ता टिकने की गारंटी नहीं रहती है. वहीं माना जाता है कि लड़का-लड़की के जितने ज्‍यादा गुण मिलते हैं, उनका वैवाहिक जीवन उतना ही सुखमय रहता है. 

यह भी पढ़ें: साल 2026 में महायुद्ध का होगा शंखनाद, बाढ़-भूकंप, जल मचाएगा प्रलय, फिर भी सोने के दाम...

गण मिलना बेहद जरूरी 

इन गुण मिलान के कई हिस्‍से होते हैं, जैसे- भृकूट, मैत्री, नाड़ी, गण आदि. इन सभी के मिलान को अलग-अलग अंक दिया जाता है. जिनका टोटल 36 होता है. इसमें गण मिलना बहुत जरूरी माना जाता है. यदि गण ना मिलें तो वैवाहिक जीवन नरक बन सकता है. पति-पत्‍नी की आपस में बिल्‍कुल नहीं बनती है और कई बार बात रिश्‍ता टूटने तक पहुंच जाती है.  

यह भी पढ़ें : 5 राशि वालों के अमंगलकारी साबित होगा मंगल का अस्‍त होना, घुट-घुटकर जिंएगे 4 महीने, बचाव के तरीके भी जान लें

क्या है गण मिलान? 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के गण होते हैं- देव गण, मनुष्‍य गण और राक्षस गण. गण का निर्धारण जन्‍म के समय के नक्षत्र से तय होता है. 
- देव गण के लोग स्वभाव से शांत, विनम्र, दयालु और धार्मिक होते हैं. 
- वहीं मानव गण के लोग व्यवहारिक सोच रखने वाले, सामाजिक और समझदार होते हैं.
- राक्षस गण वाले लोग बेहद साहसी, आत्मविश्वासी और मजबूत निर्णय क्षमता वाले होते हैं. लेकिन वे आसानी से नशे, तामसिक चीजों के सेवन की लत में पड़ जाते हैं. साथ ही आक्रामक हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: करियर में समस्‍याएं आना कमजोर गुरु का हैं लक्षण, अब वक्री चाल लाएगी बड़ा संकट, आज से करने लगें ये काम

अच्‍छी शादी के लिए जरूरी है कि लड़का-लड़की एक जैसे गण वाले हों, इससे उनके व्‍यवहार, सोच और आदतों में काफी हद तक समानता रहती है, जिससे उनकी शादी अच्‍छी चलती है. इसके अलावा देव गण वालों की मुनष्‍य गण वालों से शादी हो सकती है. मनुष्‍य गण वालों की देव और राक्षस गण दोनों से शादी हो सकती है, फिर भी मनुष्‍य और राक्षस गण वालों का रिश्‍ता सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए. लेकिन देव गण और राक्षस गण वालों की आपस में शादी बहुत बड़ी आजमाइस साबित हो सकती है. ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन मतभेद, घमंड, शक और द्वेष से भरा हो सकता है. उन्‍हें रिश्‍ते को निभाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कई बार बात बुरी तरह बिगड़ने से रिश्‍ता टूट भी जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

