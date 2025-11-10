Gana Milan before Marriage: हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्‍मों का रिश्‍ता माना गया है. शादी से पहले और शादी के लिए कई रस्‍में निभाई जाती हैं. विशेष तौर पर शादी से पहले लड़का-लड़की की कुंडली मिलाई जाती है. जिससे उनके वंश, स्‍वास्‍थ्‍य, विचार और भविष्‍य के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है. इसे गुण मिलाना भी कहते हैं. कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं और इनमें से लड़का-लड़की के कम से कम 18 या 20 गुण मिलना जरूरी माना जाता है. वरना रिश्‍ता टिकने की गारंटी नहीं रहती है. वहीं माना जाता है कि लड़का-लड़की के जितने ज्‍यादा गुण मिलते हैं, उनका वैवाहिक जीवन उतना ही सुखमय रहता है.

गण मिलना बेहद जरूरी

इन गुण मिलान के कई हिस्‍से होते हैं, जैसे- भृकूट, मैत्री, नाड़ी, गण आदि. इन सभी के मिलान को अलग-अलग अंक दिया जाता है. जिनका टोटल 36 होता है. इसमें गण मिलना बहुत जरूरी माना जाता है. यदि गण ना मिलें तो वैवाहिक जीवन नरक बन सकता है. पति-पत्‍नी की आपस में बिल्‍कुल नहीं बनती है और कई बार बात रिश्‍ता टूटने तक पहुंच जाती है.

क्या है गण मिलान?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के गण होते हैं- देव गण, मनुष्‍य गण और राक्षस गण. गण का निर्धारण जन्‍म के समय के नक्षत्र से तय होता है.

- देव गण के लोग स्वभाव से शांत, विनम्र, दयालु और धार्मिक होते हैं.

- वहीं मानव गण के लोग व्यवहारिक सोच रखने वाले, सामाजिक और समझदार होते हैं.

- राक्षस गण वाले लोग बेहद साहसी, आत्मविश्वासी और मजबूत निर्णय क्षमता वाले होते हैं. लेकिन वे आसानी से नशे, तामसिक चीजों के सेवन की लत में पड़ जाते हैं. साथ ही आक्रामक हो सकते हैं.

अच्‍छी शादी के लिए जरूरी है कि लड़का-लड़की एक जैसे गण वाले हों, इससे उनके व्‍यवहार, सोच और आदतों में काफी हद तक समानता रहती है, जिससे उनकी शादी अच्‍छी चलती है. इसके अलावा देव गण वालों की मुनष्‍य गण वालों से शादी हो सकती है. मनुष्‍य गण वालों की देव और राक्षस गण दोनों से शादी हो सकती है, फिर भी मनुष्‍य और राक्षस गण वालों का रिश्‍ता सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए. लेकिन देव गण और राक्षस गण वालों की आपस में शादी बहुत बड़ी आजमाइस साबित हो सकती है. ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन मतभेद, घमंड, शक और द्वेष से भरा हो सकता है. उन्‍हें रिश्‍ते को निभाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कई बार बात बुरी तरह बिगड़ने से रिश्‍ता टूट भी जाता है.

