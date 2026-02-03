Gandmool Nakshatra: गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का चेहरा क्यों पिता को नहीं दिखाया जाता? ग्रहों के प्रभाव से हैं गहरा संबंध

Gandmool Nakshatra ke Upay: हिंदू मान्यता और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्र का बहुत महत्व बताया गया है. किसी घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके ग्रह-नक्षत्रों की गणना की जाती है और ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों को देखा जाता है. इसी गणना में अगर बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पड़ जाता है तो इसे लेकर लोग सावधानी बरतने लगते हैं. बड़े-बुजुर्ग पिता को 27 दिन तक बच्चे का चेहरा नहीं देखने की सलाह देते हैं. लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

क्या होते हैं गंडमूल नक्षत्र?

ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र का वर्णन है जिसमें से 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है. गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र है. ऐसी मान्यता है कि जब राशि और नक्षत्र दोनों ही एक साथ खत्म होते हों और नए शुरू होते हो यानी संधि काल हो और इसी दौरान बच्चे का जन्म हो तो ग्रहों का प्रभाव बच्चे पर भारी हो सकता है जिसे गंड दोष कहते हैं.

पिता को नहीं दिखाया जाता है चेहरा

गंडमूल दोष में जन्मे बच्चों को लेकर पौराणिक मान्यताएं हैं कि इन नक्षत्रों में जन्मे बच्चे का तेज बहुत अधिक और प्रबल होता है. जिससे ऐसे बच्चे का चेहरा पिता अगर तुरंत देख ले तो पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, मान-सम्मान में कमी और आर्थिक हानि हो सकती है. पिता अपने बच्चे का चेहरा 27 दिन के बाद ही देख सकते हैं.

27 दिन ही क्यों?

चंद्रमा लगभग 27 दिन में 27 नक्षत्रों का चक्र पूरा करता है ने में लगभग 27 दिन लगते हैं. जब 27 दिन बाद बच्चे का जन्म नक्षत्र फिर से आता है यानी वो नक्षत्र जिसमें बच्चे का जन्म हुआ तब गंडमूल दोष शांति पूजा उपासना की जाती है. इस तरह ग्रह शांति होती है और पिता पुत्र का चेहरा देखते हैं. पुराने समय में इस नियम को बहुत कड़ाई से पूरा किया जाता था. इसके लिए सावधानी बरती जाती थी. हालांकि अब शहरों में इसे कम माना जाता है.

गंडमूल दोष की शांति के लिए उपाय

गंडमूल दोष की शांति कराना शुभ परिणाम दे सकते हैं. गंडमूल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए मूल शांति’ या ‘सतैसा पूजा 27वें दिन करने का विधान है. इस उपाय से लाभ होगा.

गंडमूल दोष की शांति के लिए दान-पुण्य करना कारगर उपाय हो सकता है. इस दौरान छाया दान करना शुभ परिणाम दे सकता है. इसके लिए कांसे की कटोरी में घी भरें और चेहरा देखकर घी को दान करें.

गंडमूल दोष की शांति के लिए पूजा संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में पिता अपने बच्चे को देखें और उसे अपनी गोद में लें.

