Advertisement
trendingNow13096053
Hindi Newsऐस्ट्रोGandmool Nakshatra: गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का चेहरा क्यों पिता को नहीं दिखाया जाता? ग्रहों के प्रभाव से हैं गहरा संबंध

Gandmool Nakshatra: गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का चेहरा क्यों पिता को नहीं दिखाया जाता? ग्रहों के प्रभाव से हैं गहरा संबंध

Gandmool Nakshatra Niyam Upay: सनातन धर्म में शिशु के जन्म के समय से ही ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखी जाती है. कुंडली और भविष्य की संभावनाओं पर इन्हीं स्थितियों के बारे में बात की जाती है. इन्हीं में से एक ज्योतिषीय स्थिति है गंडमूल नक्षत्र जिसको लेकर लोग विशेष सावधानी बरतते हैं लेकिन क्यों? आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gandmool Nakshatra
Gandmool Nakshatra

Gandmool Nakshatra ke Upay: हिंदू मान्यता और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्र का बहुत महत्व बताया गया है. किसी घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके ग्रह-नक्षत्रों की गणना की जाती है और ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों को देखा जाता है. इसी गणना में अगर बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पड़ जाता है तो इसे लेकर लोग सावधानी बरतने लगते हैं. बड़े-बुजुर्ग पिता को 27 दिन तक बच्चे का चेहरा नहीं देखने की सलाह देते हैं. लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

क्या होते हैं गंडमूल नक्षत्र?
ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र का वर्णन है जिसमें से 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है. गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र है. ऐसी मान्यता है कि जब राशि और नक्षत्र दोनों ही एक साथ खत्म होते हों और नए शुरू होते हो यानी संधि काल हो और इसी दौरान बच्चे का जन्म हो तो ग्रहों का प्रभाव बच्चे पर भारी हो सकता है जिसे गंड दोष कहते हैं.

पिता को नहीं दिखाया जाता है चेहरा
गंडमूल दोष में जन्मे बच्चों को लेकर पौराणिक मान्यताएं हैं कि इन नक्षत्रों में जन्मे बच्चे का तेज बहुत अधिक और प्रबल होता है. जिससे ऐसे बच्चे का चेहरा पिता अगर तुरंत देख ले तो पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, मान-सम्मान में कमी और आर्थिक हानि हो सकती है. पिता अपने बच्चे का चेहरा 27 दिन के बाद ही देख सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

27 दिन ही क्यों?
चंद्रमा लगभग 27 दिन में 27 नक्षत्रों का चक्र पूरा करता है ने में लगभग 27 दिन लगते हैं. जब 27 दिन बाद बच्चे का जन्म नक्षत्र फिर से आता है यानी वो नक्षत्र जिसमें बच्चे का जन्म हुआ तब गंडमूल दोष शांति पूजा उपासना की जाती है. इस तरह ग्रह शांति होती है और पिता पुत्र का चेहरा देखते हैं. पुराने समय में इस नियम को बहुत कड़ाई से पूरा किया जाता था. इसके लिए सावधानी बरती जाती थी. हालांकि अब शहरों में इसे कम माना जाता है.

गंडमूल दोष की शांति के लिए उपाय
गंडमूल दोष की शांति कराना शुभ परिणाम दे सकते हैं. गंडमूल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए मूल शांति’ या ‘सतैसा पूजा 27वें दिन करने का विधान है. इस उपाय से लाभ होगा.
गंडमूल दोष की शांति के लिए दान-पुण्य करना कारगर उपाय हो सकता है. इस दौरान छाया दान करना शुभ परिणाम दे सकता है. इसके लिए कांसे की कटोरी में घी भरें और चेहरा देखकर घी को दान करें. 
गंडमूल दोष की शांति के लिए पूजा संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में पिता अपने बच्चे को देखें और उसे अपनी गोद में लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सच्चे मन से करें श्रीदुर्गा षोडशनाम स्तोत्रम् का पाठ, जीवन की बाधाएं भी होंगी दूर!

और पढ़ें-  Name Astrology: नाम बदलने का क्या है किस्मत कनेक्शन? जानें नामांक और ग्रहों का गहरा संबंध

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Upay

Trending news

जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम