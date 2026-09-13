/Ganesh Chaturthi 2026: इस गणेश चतुर्थी आपके घर भी हो रहा बप्पा का आगमन? ऐसे करें गणेश जी का दिव्य शृंगार

Ganesh Chaturthi 2026 Shringar: गणेश चतुर्थी पर्व पर गणेश जी को घर लाया जाता है, भक्त उनकी स्थापना करते हैं और फिर विधि-विधान से पूजा करते हैं. इस पर्व पर पूरा घर भक्ति भाव और उत्सव में डूब जाता है. जब भक्त बप्पा को घर लाते हैं तो उससे पहले घर को सजाते हैं और जब बप्पा आ जाते हैं तो विधि अनुसार उनका शृंगार करते हैं. सिंदूर का तिलक हो या गले में मोतियों और गेंदे की माला हो, पीले वस्त्र हों या बप्पा का मुकुट हो, बप्पा का शृंगार अद्भुत है. इस साल गणेश चतुर्थी पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. आइए जानें इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का शृंगार कैसे करें और उनके आगमन पर घर को किन चीजों से संवारें.