/Ganesh Chaturthi 2026: इस गणेश चतुर्थी आपके घर भी हो रहा बप्पा का आगमन? ऐसे करें गणेश जी का दिव्य शृंगार

Ganesh Chaturthi 2026 Shringar: गणेश चतुर्थी पर्व पर गणेश जी को घर लाया जाता है, भक्त उनकी स्थापना करते हैं और फिर विधि-विधान से पूजा करते हैं. इस पर्व पर पूरा घर भक्ति भाव और उत्सव में डूब जाता है. जब भक्त बप्पा को घर लाते हैं तो उससे पहले घर को सजाते हैं और जब बप्पा आ जाते हैं तो विधि अनुसार उनका शृंगार करते हैं. सिंदूर का तिलक हो या गले में मोतियों और गेंदे की माला हो, पीले वस्त्र हों या बप्पा का मुकुट हो, बप्पा का शृंगार अद्भुत है. इस साल गणेश चतुर्थी पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. आइए जानें इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का शृंगार कैसे करें और उनके आगमन पर घर को किन चीजों से संवारें.
बप्पा को पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करवाएं. बप्पा को नारंगी रंग के पोशाक पहनना भी शुभ होगा. सफेद जनेऊ को हल्दी से रंग कर पहना दें.
गणेश जी के मस्तक पर रोली लगाएं, चंदन और सिंदूर का तिलक करें. अक्षत चढ़ाएं. गणेश जी के शृंगार में सिंदूर चढ़ाना सबसे अधिक अनिवार्य है. बिना इसके शृंगार पूरा नहीं होगा.
चंदन की ठंडी और गुलाब की मीठी खुशबू बप्पा को अति प्रिय है. ऐसे में रुई की सहायता से भगवान को इत्र लगाएं या सीधे भी चढ़ा सकते हैं. ऐसा करना बप्पा को प्रसन्न करेगा.
गणेश जी को लाल गुड़हल फूल अति प्रिय है. उन्हें गेंदे का फूल, गुलाब का फूल भी प्रिय है. तो इन फूलों की माला जरूर पहनाएं. 11 या 21 दुर्वा की गांठें भी उन्हें अर्पित करना शुभ होगा.
बप्पा को छोटे मुकुट धारण करवाएं, कानों कुंडल पहनाएं और मोतियों की माला पहनाएं. भुजाओं में बाजूबंद पहनाएं. तब जाकर बप्पा का शृंगार पूर्ण होगा.
गुलहड़ के फूल से घर को सजाने से बप्पा प्रसन्न होंगे. इससे घर की नकारात्मकता का नाश होगा. बिजनेस में भी तरक्की होगी. नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
नीम की पत्तियों को बहुत अति शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर बप्पा के स्वागत में नीम के पत्तों से गर को सजाएं तो सभी तरह की नकारात्मकता दूर होगी और घर के लोगों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)