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Ganesh Chaturthi 2026: इस गणेश चतुर्थी आपके घर भी हो रहा बप्पा का आगमन? ऐसे करें गणेश जी का दिव्य शृंगार

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर ला रहे हैं तो आइए जानें किस तरह से उनका शृंगार करें ताकि घर में सुख-समृद्धि आ सके और बप्पा प्रसन्न भी हो सकें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 13, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:41 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: इस गणेश चतुर्थी आपके घर भी हो रहा बप्पा का आगमन? ऐसे करें गणेश जी का दिव्य शृंगार
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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