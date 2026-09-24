गणपति बप्पा की विदाई का समय करीब है, अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर गणेश विसर्जन किया जाता है. इस साल 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी है. धार्मिक दृष्टि से तो यह दिन विशेष है ही ज्योतिष की नजर से भी खास है क्योंकि इस दिन 4 खास योग हैं. इस साल 25 सितंबर गणेश विसर्जन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, नीचभंग योग और बुधादित्य राजयोग बन रहे हैं.
अनंत चतुर्दशी होने से इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा भी की जाएगी और गणेशोत्सव का समापन होता है. साथ ही शुक्रवार का दिन होने से मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी दिन है. जानिए किन लकी राशियों को ये योग लाभ के संकेत दे रहे हैं.
ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार गणेश विसर्जन के समय की ग्रहों की स्थिति और बन रहे शुभ योग कुछ खास राशि वालों को फायदा दे सकते हैं.
वृष राशि : वृष राशि वालों के लिए अब करियर में बेहतर पहचान पाने का समय आ गया है. जिन रुकावटों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, अब वे अपनेआप दूर होती जाएंगी. आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी. आपको किसी नए स्त्रोत से अच्छी कमाई हो सकती है. कामकाज बढ़ेगा लेकिन व्यवस्थित तरीके से चलेगा.
मिथुन राशि : बुद्धि के देवता गणपति के आशीर्वाद से मिथुन राशि वालों के विचारों में रचनात्मकता बढ़ेगी. आपका इंट्रेस्ट बौद्धिक कामों में बढ़ेगा. आप हायर लेवल नॉलेज पाने की कोशिश करेंगे और इससे आपके करियर में बेहतरी आने की पूरी संभावना है.
कन्या राशि : कन्या राशि वालों के लिए भी ग्रहों की चाल सकारात्मक है. कम लेकिन अर्थपूर्ण बात करने से लाभ होगा. कारोबारी लोगों की बड़ी डील, ऑर्डर फाइनल हो सकता है. पैसे के मामले में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं. आर्थिक लाभ होगा.
तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है. आप प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी तरक्की कर सकते हैं. हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध बनेंगे और उनसे सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. रुका हुआ पैसा मिलने से लिक्विडिटी बढ़ेगी.
कुंभ राशि : कुंभ राशि वालों की रचनात्मक बढ़ेगी. आपको नॉलेज के दम पर पैसा और पहचान बनाने का मौका मिलेगा. काम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा. अचानक कोई बड़ा फायदा होने या खुशखबरी मिलने के योग हैं.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)