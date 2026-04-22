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गंगा सप्तमी पर गजकेसरी राजयोग! इन 4 राशियों के जीवन में आएगी पॉजिटिविटी, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Ganga Saptami kab hai: गंगा सप्‍तमी पर्व 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन कुछ गलतियां करने से बचें, ताकि गंगा पूजा और गंगा स्‍नान का पूरा फल मिल सके. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:03 AM IST
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गंगा सप्‍तमी के दिन चंद्र गोचर से गजकेसरी योग बन रहा है.
गंगा सप्‍तमी के दिन चंद्र गोचर से गजकेसरी योग बन रहा है.

Gajkesari Rajog 2026 effect on Rashi : गंगा सप्तमी का दिन बेहद पवित्र दिन होता है. इस दिन मां गंगा की पूजा करने और गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है. लेकिन कुछ गलतियां आपके पूजा और स्‍नान का फल कम कर सकती हैं. साथ ही जानिए इस साल किन राशियों पर बरसेगी मां गंगा की विशेष कृपा.

गंगा सप्‍तमी के दिन पृथ्वी पर हुईं थीं अवतरित 

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार राजा भागीरथ के कठोर तप के बाद भगवान शिव की जटाओं से होती हुई मां गंगा धरती पर वैशाख शुक्‍ल सप्‍तमी के दिन ही प्रकट हुईं थीं. इसलिए इस तिथि को गंगा सप्‍तमी कहते हैं. इस साल 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को गंगा सप्‍तमी है. 

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का गजलक्ष्मी राजयोग! अब इन 4 राशियों की जिंदगी में बरसेगी धन-दौलत और खुशियां)

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गंगा सप्‍तमी पर गजकेसरी राजयोग 

इस साल 23 अप्रैल, गंगा सप्‍तमी के दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करके गजकेसरी राजयोग बनाएंगे. इस योग को आर्थिक उन्‍नति के लिए बेहद शुभ माना गया है. विशेष तौर पर 4 राशियों के लिए गंगा सप्‍तमी पर बन रहा गजकेसरी राजयोग अत्‍यंत शुभ फलदायी होगा. 
मेष राशि: भौतिक सुख बढ़ेगा, करियर में सफलती मिलेगी. धन लाभ होगा. 
कर्क राशि: चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में रहकर गजकेसरी योग बनाएंगे और इस राशि वालों को धन, सकारात्‍मकता और मानसिक शांति देंगे. 
कन्‍या राशि : धन लाभ हो सकता है. साथ ही कोई शुभ सूचना मिल सकती है. 
वृश्चिक राशि : निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आपका आत्‍मविश्‍वास और सकारात्‍मकता बढ़ेगी. 

(यह भी पढ़ें: मंगल करेंगे तगड़ा ‘मंगल’! मई से इन 4 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, अचानक खत्म होंगी परेशानियां)

गंगा सप्‍तमी के दिन न करें ये काम 

- गंगा नदी में स्‍नान करें तो गलती से भी नदी में या आसपास घाटों पर गंदगी न फैलाएं. वरना गंगा पूजा और गंगा स्‍नान का फल नष्‍ट हो जाएगा. 

- गंगा सप्‍तमी का दिन तन-मन की गंदगी को साफ करके पवित्रता पाने का दिन है. लिहाजा गंगा नदी में स्‍नान करके पाप नष्‍ट करें और मन का मैल भी खत्‍म करें. यानी कि बुरे विचारों का त्‍याग करें. इस दिन न किसी से अपशब्‍द कहें, न क्रोध करें, न नकारात्‍मक विचार मन में लाएं. 

- सिर्फ औपचारिकता के लिए गंगा स्‍नान न करें, बल्कि सच्‍चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके पाप नष्‍ट करें. आपके मन से बुरे विचारों को निकालें.

- गंगा जल बेहद पवित्र होता है, इसका गलत जगह या गलत तरीके से उपयोग न करें. 

- दान-पुण्‍य के बिना गंगा स्‍नान का पुण्‍य नहीं मिलेगा. लिहाजा अपनी सामर्थ्‍य अनुसार गरीबों की मदद करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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